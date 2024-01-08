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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Galatasaray’da büyük sürpriz: Dünya devine imzayı atıyor…
Giriş Tarihi: 08.01.2024 22:52 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 22:54

Son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Galatasaray’da büyük sürpriz: Dünya devine imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, ligde son olarak Konyaspor ile karşılaştı. Zorlu mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolunda kayıp vermedi. Zirve yarışında Fenerbahçe'yle eşit puanda yer alan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Son haftalarda eleştirilerin odağında olan Kerem Aktürkoğlu için yeni takımına imzayı atacağı söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Galatasaray’da büyük sürpriz: Dünya devine imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray, son hafta maçında Konyaspor'u konuk etti.

Son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Galatasaray’da büyük sürpriz: Dünya devine imzayı atıyor…

Mücadelenin büyük bir bölümünde rakibine oranla üstün oynamasına rağmen üstünlüğü getiren gol, maçın son yarım saatinde geldi.

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Son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Galatasaray’da büyük sürpriz: Dünya devine imzayı atıyor…

İlk golü bulduktan sonra açılan sarı-kırmızılılar, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ligde puanını 47'ye yükselterek zirve yarışında hata yapmadı.

Son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Galatasaray’da büyük sürpriz: Dünya devine imzayı atıyor…

Bir yandan da devre arası transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Aslan, sürpriz bir transfer gelişmesiyle karşı karşıya.

Son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Galatasaray’da büyük sürpriz: Dünya devine imzayı atıyor…

Galatasaray'ın son yıllarda en başarılı oyuncularından birisi olan Kerem Aktürkoğlu için dünya devi devreye girdi.

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