Giriş Tarihi: 08.01.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
22:54
Son dakika haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Galatasaray’da büyük sürpriz: Dünya devine imzayı atıyor…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, ligde son olarak Konyaspor ile karşılaştı. Zorlu mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolunda kayıp vermedi. Zirve yarışında Fenerbahçe'yle eşit puanda yer alan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Son haftalarda eleştirilerin odağında olan Kerem Aktürkoğlu için yeni takımına imzayı atacağı söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…