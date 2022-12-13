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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Kim Min-Jae için servet ödeyecekler! Dudak uçuklatan rakamı gözden çıkardılar: İşte yani adresi…
Giriş Tarihi: 13.12.2022 18:42 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 18:43

Son dakika haberleri: Kim Min-Jae için servet ödeyecekler! Dudak uçuklatan rakamı gözden çıkardılar: İşte yani adresi…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin 2021 yazında dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'nın da ısrarıyla kadrosuna kattığı Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae, kısa süre içerisinde Avrupa'nın gözde stoperlerinden birisi oldu. Sarı-lacivertli ekipte kısa sürede gösterdiği performansla adını duyuran Min-Jae, rekor bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olmuştu. Napoli'de de gelişimini sürdüren 26 yaşındaki stoper için servet niteliğinde rakamlar konuşulmaya başlandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Kim Min-Jae için servet ödeyecekler! Dudak uçuklatan rakamı gözden çıkardılar: İşte yani adresi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, o dönem kadrosunu bir hayli güçlendirmişti.

Son dakika haberleri: Kim Min-Jae için servet ödeyecekler! Dudak uçuklatan rakamı gözden çıkardılar: İşte yani adresi…

Dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'nın önderliğinde kadrosuna birçok yeni ismi katan sarı-lacivertliler, Kim Min-Jae'yi de renklerine bağladı.

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Son dakika haberleri: Kim Min-Jae için servet ödeyecekler! Dudak uçuklatan rakamı gözden çıkardılar: İşte yani adresi…

2021 Ağustos ayında Fenerbahçe'ye imza atan Güney Koreli savunmacı, kısa süre içerisinde büyüleyici bir performans sergiledi.

Son dakika haberleri: Kim Min-Jae için servet ödeyecekler! Dudak uçuklatan rakamı gözden çıkardılar: İşte yani adresi…

Fenerbahçe formasıyla toplamda 40 resmi maça çıkan Kim Min-Jae, sarı-lacivertlilerin değişilmez oyuncusu olmayı başardı.

Son dakika haberleri: Kim Min-Jae için servet ödeyecekler! Dudak uçuklatan rakamı gözden çıkardılar: İşte yani adresi…

Bu sezon ise Jorge Jesus yönetiminde yeni bir döneme giren Fenerbahçe, Kim Min-Jae için gelen tekliflerden adeta bunalmış haldeydi.

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