Giriş Tarihi: 13.12.2022 18:42 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 18:43

Son dakika haberleri: Kim Min-Jae için servet ödeyecekler! Dudak uçuklatan rakamı gözden çıkardılar: İşte yani adresi…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin 2021 yazında dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'nın da ısrarıyla kadrosuna kattığı Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae, kısa süre içerisinde Avrupa'nın gözde stoperlerinden birisi oldu. Sarı-lacivertli ekipte kısa sürede gösterdiği performansla adını duyuran Min-Jae, rekor bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olmuştu. Napoli'de de gelişimini sürdüren 26 yaşındaki stoper için servet niteliğinde rakamlar konuşulmaya başlandı. İşte son dakika haberinin detayları…