Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım: Süper Lig’de uzun yıllar unutulmayacak…
Giriş Tarihi: 01.08.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:06

SON DAKİKA HABERLERİ: Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım: Süper Lig’de uzun yıllar unutulmayacak…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefliyor. Geçtiğimiz sezon zaferi kıl payı kaçıran sarı-lacivertli ekip, bu sezon işini ince eleyip sık dokuyor. Birçok yıldız transferle birlikte sezona başlamaya hazırlanan Kanarya, transfer dönemi bitmeden Galatasaray'a da dikkat çeken bir çalım atacak. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım: Süper Lig’de uzun yıllar unutulmayacak…

Son dakika haberleri… Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, transferde de flaş hamleler yapıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım: Süper Lig’de uzun yıllar unutulmayacak…

Son olarak En-Nesyri'yi kadrosuna katan ve Süper Lig'in bonservis rekorunu kıran sarı-lacivertliler, dikkat çeken bir ismin daha peşinde.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERLERİ: Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım: Süper Lig’de uzun yıllar unutulmayacak…

Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'de uzun yıllar unutulmayacak bir transferi bitirmek istiyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım: Süper Lig’de uzun yıllar unutulmayacak…

Galatasaray'ın da bir geçtiğimiz sezondan bu yana gündeminde olan yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin devrede olduğu yazıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım: Süper Lig’de uzun yıllar unutulmayacak…

İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA