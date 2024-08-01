Giriş Tarihi: 01.08.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
15:06
SON DAKİKA HABERLERİ: Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım: Süper Lig’de uzun yıllar unutulmayacak…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefliyor. Geçtiğimiz sezon zaferi kıl payı kaçıran sarı-lacivertli ekip, bu sezon işini ince eleyip sık dokuyor. Birçok yıldız transferle birlikte sezona başlamaya hazırlanan Kanarya, transfer dönemi bitmeden Galatasaray'a da dikkat çeken bir çalım atacak. İşte son dakika haberinin detayları…