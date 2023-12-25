Son dakika haberleri: Kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler’in yeni adresini resmen duyurdular: Real Madrid’de maça bile çıkmadan gidiyor...

Son dakika haberleri… Türk futbolunun son yıllardaki yükselen değeri Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. İspanyol devine transferinin ardından üst üste şanssızlıklar yaşayan Arda Güler, tam 3 kez sakatlık geçirdi. Sakatlığını atlattıktan sonra yeniden çalışmalarına başlayan milli yıldızın geri dönüş tarihi merakla beklenirken beklenmedik bir haber ortaya çıktı. İspanyol basını, genç oyuncunun devre arasında sürpriz bir takıma imza atabileceğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları…