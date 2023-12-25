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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler’in yeni adresini resmen duyurdular: Real Madrid’de maça bile çıkmadan gidiyor...
Giriş Tarihi: 25.12.2023 18:20 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 18:51

Son dakika haberleri: Kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler’in yeni adresini resmen duyurdular: Real Madrid’de maça bile çıkmadan gidiyor...

Son dakika haberleri… Türk futbolunun son yıllardaki yükselen değeri Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. İspanyol devine transferinin ardından üst üste şanssızlıklar yaşayan Arda Güler, tam 3 kez sakatlık geçirdi. Sakatlığını atlattıktan sonra yeniden çalışmalarına başlayan milli yıldızın geri dönüş tarihi merakla beklenirken beklenmedik bir haber ortaya çıktı. İspanyol basını, genç oyuncunun devre arasında sürpriz bir takıma imza atabileceğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler’in yeni adresini resmen duyurdular: Real Madrid’de maça bile çıkmadan gidiyor...

Son dakika haberleri… Gençlerbirliği altyapısında futbola adım atan Arda Güler, Fenerbahçe'ye transfer oldu ve sarı-lacivertli ekibin alt yaş takımlarında gelişimini devam ettirdi.

Son dakika haberleri: Kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler’in yeni adresini resmen duyurdular: Real Madrid’de maça bile çıkmadan gidiyor...

Fenerbahçe'de kısa süre içerisinde dikkat çeken bir performansa imza atan genç oyuncu, dünya devlerini peşine takmayı başardı.

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Son dakika haberleri: Kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler’in yeni adresini resmen duyurdular: Real Madrid’de maça bile çıkmadan gidiyor...

Oynadığı futbolla adından söz ettiren Arda Güler, taraflı tarafsız birçok futbolseverin de takdirini kazanmayı başardı.

Son dakika haberleri: Kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler’in yeni adresini resmen duyurdular: Real Madrid’de maça bile çıkmadan gidiyor...

Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra yaz transfer döneminde birçok takımdan teklif alan Arda, tercihini Real Madrid'den yana kullandı.

Son dakika haberleri: Kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler’in yeni adresini resmen duyurdular: Real Madrid’de maça bile çıkmadan gidiyor...

İspanyol devine tam 20 milyon Euro + bonuslar ile transfer olan Arda Güler için şanssızlıklar da art arda geldi.

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