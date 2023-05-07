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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Kritik maç öncesi Süper Lig'de dengeleri değiştirecek iddia! "Eğer Galatasaray Başakşehir'e kaybederse..."
Giriş Tarihi: 07.05.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 10:34

Son dakika haberleri: Kritik maç öncesi Süper Lig'de dengeleri değiştirecek iddia! "Eğer Galatasaray Başakşehir'e kaybederse..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanırken, şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 3-1'le geçtiği ve lider Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği 33. haftada heyecan doruk noktaya ulaşırken, sarı-kırmızılılarla ilgili Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir iddia ortaya atıldı. İşte çok konuşulacak iddianın tüm ayrıntıları...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika haberleri: Kritik maç öncesi Süper Lig’de dengeleri değiştirecek iddia! Eğer Galatasaray Başakşehir’e kaybederse...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanırken, şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 3-1'le geçtiği ve lider Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği 33. haftada heyecan doruk noktaya ulaşırken, sarı-kırmızılılarla ilgili Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir iddia ortaya atıldı. İşte çok konuşulacak iddianın tüm ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Kritik maç öncesi Süper Lig’de dengeleri değiştirecek iddia! Eğer Galatasaray Başakşehir’e kaybederse...

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanırken, şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Beşiktaş Antalyaspor'u deplasmanda 3-1'le geçti.

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Son dakika haberleri: Kritik maç öncesi Süper Lig’de dengeleri değiştirecek iddia! Eğer Galatasaray Başakşehir’e kaybederse...

Bir başka şampiyonluk adayı Fenerbahçe bu akşam Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacakken, lider Galatasaray da Pazartesi akşamı Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Son dakika haberleri: Kritik maç öncesi Süper Lig’de dengeleri değiştirecek iddia! Eğer Galatasaray Başakşehir’e kaybederse...

Ligdeki kritik bir dönemeç geçilirken, SABAH Spor'un usta yazarı Gürcan Bilgiç çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

Son dakika haberleri: Kritik maç öncesi Süper Lig’de dengeleri değiştirecek iddia! Eğer Galatasaray Başakşehir’e kaybederse...

SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan Bilgiç'in açıklamaları şu şekilde;

A Milli Takım'da Abdullah Avcı direkten döndü. Yaşananların perde arkasını Selim Soydan'ın ağzından SABAH SPOR'DA okuduk. Kuntz ile yola devam etmek mantıklı mı? Yoksa siz de olsanız böyle bir değişiklik yapar mıydınız?

Kuntz'un karşısına sadece Avcı'yı değil, Aykut Kocaman'ı, İsmail Kartal'ı, Sergen Yalçın'ı koyarım. Hiçbir özelliği, ekstra metodu olmayan, altyapı tecrübesine sahip bir teknik direktörü, "yönetirim" aklıyla seçti Hamit Altıntop. Hatasını Portekiz maçında anlamalıydı ama Faroe Adaları'na mağlup olduktan sonra bile sahip çıktı. Başkan Büyükekşi çok detaylı bir gelişme planının peşinde. Bunu Kuntz ile yapamaz. Avcı'nın daha önceki milli takım görevinde nasıl bir plan yaptığını, gençler liginden, yabancı sayısına kadar en ufak detayı raporladığını biliyoruz. Sonrasında neler olduğu da ortada.

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