Giriş Tarihi: 07.05.2023 10:34
Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
10:34
Son dakika haberleri: Kritik maç öncesi Süper Lig'de dengeleri değiştirecek iddia! "Eğer Galatasaray Başakşehir'e kaybederse..."
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanırken, şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 3-1'le geçtiği ve lider Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği 33. haftada heyecan doruk noktaya ulaşırken, sarı-kırmızılılarla ilgili Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir iddia ortaya atıldı. İşte çok konuşulacak iddianın tüm ayrıntıları...