Son dakika haberleri: Kritik maç öncesi Süper Lig'de dengeleri değiştirecek iddia! "Eğer Galatasaray Başakşehir'e kaybederse..."

SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan Bilgiç'in açıklamaları şu şekilde;

A Milli Takım'da Abdullah Avcı direkten döndü. Yaşananların perde arkasını Selim Soydan'ın ağzından SABAH SPOR'DA okuduk. Kuntz ile yola devam etmek mantıklı mı? Yoksa siz de olsanız böyle bir değişiklik yapar mıydınız?

Kuntz'un karşısına sadece Avcı'yı değil, Aykut Kocaman'ı, İsmail Kartal'ı, Sergen Yalçın'ı koyarım. Hiçbir özelliği, ekstra metodu olmayan, altyapı tecrübesine sahip bir teknik direktörü, "yönetirim" aklıyla seçti Hamit Altıntop. Hatasını Portekiz maçında anlamalıydı ama Faroe Adaları'na mağlup olduktan sonra bile sahip çıktı. Başkan Büyükekşi çok detaylı bir gelişme planının peşinde. Bunu Kuntz ile yapamaz. Avcı'nın daha önceki milli takım görevinde nasıl bir plan yaptığını, gençler liginden, yabancı sayısına kadar en ufak detayı raporladığını biliyoruz. Sonrasında neler olduğu da ortada.