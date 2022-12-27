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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Kritik maç sonrası sular durulmuyor! 'Havalara girdi' sözleri ve şok iddia: 'Aymaz futbolcular...'
Giriş Tarihi: 27.12.2022 07:48 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 08:12

Son dakika haberleri: Kritik maç sonrası sular durulmuyor! 'Havalara girdi' sözleri ve şok iddia: 'Aymaz futbolcular...'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e Dünya Kupası için verilen ara sona erdi ve 15. hafta maçları geçtiğimiz hafta sonu oynandı. Başta Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi olmak üzere birçok maçta büyük heyecanlar yaşanırken, futbol kamuoyunu meşgul eden gelişmeler de yaşandı. Yaşanan bu gelişmelerle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika haberleri: Kritik maç sonrası sular durulmuyor! ’Havalara girdi’ sözleri ve şok iddia: ’Aymaz futbolcular...’

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e Dünya Kupası için verilen ara sona erdi ve 15. hafta maçları geçtiğimiz hafta sonu oynandı. Başta Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi olmak üzere birçok maçta büyük heyecanlar yaşanırken, futbol kamuoyunu meşgul eden gelişmeler de yaşandı. Yaşanan bu gelişmelerle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Kritik maç sonrası sular durulmuyor! ’Havalara girdi’ sözleri ve şok iddia: ’Aymaz futbolcular...’

SABAH Spor yazarları, uzun aradan sonra yeniden başlayan Süper Lig'de geride kalan 15. haftayı yorumladı.

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Son dakika haberleri: Kritik maç sonrası sular durulmuyor! ’Havalara girdi’ sözleri ve şok iddia: ’Aymaz futbolcular...’

İşte yazarların görüşleri;

SORU: 25 Temmuz'da SABAH SPOR'A "İkinci adam olmam" diyerek röportaj veren Gomis, İstanbulspor maçından sonra iddiasını tekrarladı. G.Saray'a 11 puan kazandırdı, kupada turu getirdi. 37 yaşındaki yıldız için ne dersiniz?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Buruk'un en çok teşekkür etmesi gereken oyuncu Gomis. Kupada da turu getirdi. Ligde de az süreler aldığı halde kritik gollerle galibiyetlerin mimarı oldu. Fransız yıldız yedek kalmayı da sorun yapmıyor. Zaten bugünkü kondisyonuyla 90 dakika oynaması zor.

Son dakika haberleri: Kritik maç sonrası sular durulmuyor! ’Havalara girdi’ sözleri ve şok iddia: ’Aymaz futbolcular...’

GÜRCAN BİLGİÇ: Gomis'in oyunu sahiplenmesi, gençlerle ilişkisi mükemmel. 37 yaşındaki bir oyuncunun güven endeksi İcardi'den daha yüksek. Herkes İcardi'yi birinci santrfor olarak görüyor ama Gomis performansıyla daha çok güven veriyor. Bu durumda da çanlar İcardi için çalıyor.

Son dakika haberleri: Kritik maç sonrası sular durulmuyor! ’Havalara girdi’ sözleri ve şok iddia: ’Aymaz futbolcular...’

LEVENT TÜZEMEN: Profesyonel yaşadığın sürece futbolda yaş önemli değil. Gomis, çok çalışıyor ve en önemli özelliği golü kokladığı pozisyonları kendine yaratıyor. Ceza alanı içinde Gomis'i topla buluşturduğun an golü de tadarsın. İyi bir İcardi her zaman birinci golcü olur. Arjantinli yorulduğu anlarda, Fransız yıldız dinamik yapısıyla G.Saray'ın gol yüküne katkı sağlar. Ama 37 yaşında halen daha golcülüğünü içinde yaşatan Gomis'e saygı duymak gerekir.

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