Giriş Tarihi: 27.12.2022 07:48
Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
08:12
Son dakika haberleri: Kritik maç sonrası sular durulmuyor! 'Havalara girdi' sözleri ve şok iddia: 'Aymaz futbolcular...'
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e Dünya Kupası için verilen ara sona erdi ve 15. hafta maçları geçtiğimiz hafta sonu oynandı. Başta Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi olmak üzere birçok maçta büyük heyecanlar yaşanırken, futbol kamuoyunu meşgul eden gelişmeler de yaşandı. Yaşanan bu gelişmelerle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...