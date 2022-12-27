Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e Dünya Kupası için verilen ara sona erdi ve 15. hafta maçları geçtiğimiz hafta sonu oynandı. Başta Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi olmak üzere birçok maçta büyük heyecanlar yaşanırken, futbol kamuoyunu meşgul eden gelişmeler de yaşandı. Yaşanan bu gelişmelerle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...