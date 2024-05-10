Giriş Tarihi: 10.05.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
21:33
SON DAKİKA: Mbappe PSG'den ayrıldığını duyurdu! Son yılların en flaş transferi: İşte yeni adresi...
Son dakika haberi: Dünya futbolunun en önemli yıldızları arasında gösterilen Kylian Mbappe, 6 yıldır formasını giydiği Paris Saint Germain'den ayrılacağını açıkladı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fransız yıldız için son maçta veda töreni yapılacağı yazılırken, oyuncunun yeni adresinin de belli olduğu ifade edildi. Ayrıca, PSG yönetiminin, Mbappe'nin yerine getireceği yıldız da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...