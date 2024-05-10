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Haberler Galeri SON DAKİKA: Mbappe PSG'den ayrıldığını duyurdu! Son yılların en flaş transferi: İşte yeni adresi...
Giriş Tarihi: 10.05.2024 21:26 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 21:33

SON DAKİKA: Mbappe PSG'den ayrıldığını duyurdu! Son yılların en flaş transferi: İşte yeni adresi...

Son dakika haberi: Dünya futbolunun en önemli yıldızları arasında gösterilen Kylian Mbappe, 6 yıldır formasını giydiği Paris Saint Germain'den ayrılacağını açıkladı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fransız yıldız için son maçta veda töreni yapılacağı yazılırken, oyuncunun yeni adresinin de belli olduğu ifade edildi. Ayrıca, PSG yönetiminin, Mbappe'nin yerine getireceği yıldız da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Mbappe PSG’den ayrıldığını duyurdu! Son yılların en flaş transferi: İşte yeni adresi...

2018 yılında Monaco'dan tam 180 milyon Euro bonservis karşılığında Paris ekibine transfer olan ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe kararını açıkladı.

SON DAKİKA: Mbappe PSG’den ayrıldığını duyurdu! Son yılların en flaş transferi: İşte yeni adresi...

Dünya futbolunun en önemli yetenekli yıldızları arasında gösterilen Fransız yıldız, yayınladığı bir videoda 6 yıldır formasını giydiği PSG'den ayrıldığını açıkladı.

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SON DAKİKA: Mbappe PSG’den ayrıldığını duyurdu! Son yılların en flaş transferi: İşte yeni adresi...

"YENİ BİR MACERAYA İHTİYACIM VAR"

Yayınladığı videoda konuşan Kylian Mbappe, "Ülkemden ayrılacağımın bu kadar zor olacağını tahmin edemezdim ancak 7 yılın sonunda yeni bir maceraya ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Mbappe PSG’den ayrıldığını duyurdu! Son yılların en flaş transferi: İşte yeni adresi...

MACRON'DAN MBAPPE AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Kylian Mbappe'nin ayrılığı sonrası bir açıklama geldi.

SON DAKİKA: Mbappe PSG’den ayrıldığını duyurdu! Son yılların en flaş transferi: İşte yeni adresi...

Macron yaptığı açıklamada, Kylian'ın hangi takıma giderse gitsin o takıma Mbappe'yi 2024 Paris Olimpiyatları'na çağırmak için baskı yapacağını ve bu olimpiyatların çok önemli olduğunu ifade etti.

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