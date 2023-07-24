Giriş Tarihi: 24.07.2023 22:57 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 22:57

Son dakika haberleri: Kylian Mbappe yeni takımıyla herkesi şaşırtacak! Real Madrid derken tarihe geçiyor: Yeni maaşıyla Cristiano Ronaldo’yu bile geride bırakacak…

Son dakika haberleri… Dünya futbol tarihinin en gözde futbolcularından birisi olan Kylian Mbappe, transfer dedikodularıyla çalkalanıyor. Fransız devi PSG ile yol ayrımına gelen golcü yıldızın gelecek sezon için Real Madrid'e transfer olacağı söylentileri vardı. Ancak çıkan son transfer haberlerine göre Mbappe için futbol tarihine geçecek bir teklif geldiği belirtildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Mbappe, Cristiano Ronaldo'nun 2.5 yıllık kazancını sadece 1 yılda katlayacak. İşte son dakika haberinin detayları…