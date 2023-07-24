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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Kylian Mbappe yeni takımıyla herkesi şaşırtacak! Real Madrid derken tarihe geçiyor: Yeni maaşıyla Cristiano Ronaldo’yu bile geride bırakacak…
Giriş Tarihi: 24.07.2023 22:57 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 22:57

Son dakika haberleri: Kylian Mbappe yeni takımıyla herkesi şaşırtacak! Real Madrid derken tarihe geçiyor: Yeni maaşıyla Cristiano Ronaldo’yu bile geride bırakacak…

Son dakika haberleri… Dünya futbol tarihinin en gözde futbolcularından birisi olan Kylian Mbappe, transfer dedikodularıyla çalkalanıyor. Fransız devi PSG ile yol ayrımına gelen golcü yıldızın gelecek sezon için Real Madrid'e transfer olacağı söylentileri vardı. Ancak çıkan son transfer haberlerine göre Mbappe için futbol tarihine geçecek bir teklif geldiği belirtildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Mbappe, Cristiano Ronaldo'nun 2.5 yıllık kazancını sadece 1 yılda katlayacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Kylian Mbappe yeni takımıyla herkesi şaşırtacak! Real Madrid derken tarihe geçiyor: Yeni maaşıyla Cristiano Ronaldo’yu bile geride bırakacak…

Son dakika haberleri… Futbolun son yıllardaki en gözde futbolcusu Kylian Mbappe, flaş transfer haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Son dakika haberleri: Kylian Mbappe yeni takımıyla herkesi şaşırtacak! Real Madrid derken tarihe geçiyor: Yeni maaşıyla Cristiano Ronaldo’yu bile geride bırakacak…

Fransız yıldız, geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Oyuncunun Real Madrid ile anlaştığı iddia edilirken kulübün bu duruma tepki aldığı belirtildi.

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Son dakika haberleri: Kylian Mbappe yeni takımıyla herkesi şaşırtacak! Real Madrid derken tarihe geçiyor: Yeni maaşıyla Cristiano Ronaldo’yu bile geride bırakacak…

Satışa çıkarıldığı söylenen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Kylian Mbappe için PSG'ye tarihi bir teklif geldi.

Son dakika haberleri: Kylian Mbappe yeni takımıyla herkesi şaşırtacak! Real Madrid derken tarihe geçiyor: Yeni maaşıyla Cristiano Ronaldo’yu bile geride bırakacak…

TARİHİ TEKLİFİ KABUL ETTİLER

Paris Saint Germain'de gözden çıkarılan Fransız yıldız Kylian Mbappe için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal inanması güç bir teklifte bulundu.

Son dakika haberleri: Kylian Mbappe yeni takımıyla herkesi şaşırtacak! Real Madrid derken tarihe geçiyor: Yeni maaşıyla Cristiano Ronaldo’yu bile geride bırakacak…

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Hilal yöneticileri Kylian Mbappe için Paris Saint Germain'e 300 milyon euro önerdi.

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