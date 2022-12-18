Giriş Tarihi: 18.12.2022 21:55 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 22:02

Son dakika haberleri: Lionel Messi Dünya Kupası’nı kazanmakla kalmadı rekorları da alt üst etti! Arjantinli dünya yıldızı tarihin en iyisi oldu…

Son dakika haberleri… 2022 FIFA Dünya Kupası finali Arjantin ile Fransa arasında oynandı. İzleyenlerin nefesini kesen dev mücadele, seri penaltı atışlarına kadar devam etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın sonunda Lionel Messi ve arkadaşları Dünya Kupası'na uzanmayı başardı. Kariyerindeki tek eksik olan Dünya Kupası'nı da kazanan Lionel Messi, 'tarihin en iyisi mi?' tartışmalarına da birçok açıdan son vermiş oldu. Dev finalde 2 kez ağları havalandıran Messi, sadece şampiyon olmakla kalmadı, rekorları da alt üst etti. İşte son dakika haberinin detayları…