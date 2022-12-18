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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Lionel Messi Dünya Kupası’nı kazanmakla kalmadı rekorları da alt üst etti! Arjantinli dünya yıldızı tarihin en iyisi oldu…
Giriş Tarihi: 18.12.2022 21:55 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 22:02

Son dakika haberleri: Lionel Messi Dünya Kupası’nı kazanmakla kalmadı rekorları da alt üst etti! Arjantinli dünya yıldızı tarihin en iyisi oldu…

Son dakika haberleri… 2022 FIFA Dünya Kupası finali Arjantin ile Fransa arasında oynandı. İzleyenlerin nefesini kesen dev mücadele, seri penaltı atışlarına kadar devam etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın sonunda Lionel Messi ve arkadaşları Dünya Kupası'na uzanmayı başardı. Kariyerindeki tek eksik olan Dünya Kupası'nı da kazanan Lionel Messi, 'tarihin en iyisi mi?' tartışmalarına da birçok açıdan son vermiş oldu. Dev finalde 2 kez ağları havalandıran Messi, sadece şampiyon olmakla kalmadı, rekorları da alt üst etti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Lionel Messi Dünya Kupası’nı kazanmakla kalmadı rekorları da alt üst etti! Arjantinli dünya yıldızı tarihin en iyisi oldu…

Son dakika haberleri… 2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan final maçında Fransa'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Arjantin, şampiyon oldu.

Son dakika haberleri: Lionel Messi Dünya Kupası’nı kazanmakla kalmadı rekorları da alt üst etti! Arjantinli dünya yıldızı tarihin en iyisi oldu…

Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Arjantin, 23. dakikada yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. "Tangocular" hiçbir varlık gösteremeyen Fransa karşısında 36. dakikada Angel Di Maria'nın fileleri havalandırması sonucunda farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

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Son dakika haberleri: Lionel Messi Dünya Kupası’nı kazanmakla kalmadı rekorları da alt üst etti! Arjantinli dünya yıldızı tarihin en iyisi oldu…

Karşılaşmanın son 10 dakikasında Fransa müthiş bir geri dönüşe imza attı. "Horozlar" Kylian Mbappe'nin 80. ve 81. dakikada ilki penaltıdan olmak üzere 97 saniye içinde attığı gollerle beraberliği sağladı: 2-2.

Son dakika haberleri: Lionel Messi Dünya Kupası’nı kazanmakla kalmadı rekorları da alt üst etti! Arjantinli dünya yıldızı tarihin en iyisi oldu…

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşmanın normal süresi 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Son dakika haberleri: Lionel Messi Dünya Kupası’nı kazanmakla kalmadı rekorları da alt üst etti! Arjantinli dünya yıldızı tarihin en iyisi oldu…

İlk uzatma bölümünde eşitlik bozulmadı. Mücadelenin 108. dakikasında tekrar sahneye çıkan Lionel Messi, Arjantin'i tekrar öne geçirdi: 3-2.

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