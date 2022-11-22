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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Lionel Messi kariyerinin sürprizine imza atıyor! PSG ile yola devam derken herkesi şaşırttı…
Giriş Tarihi: 22.11.2022 00:16 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 00:17

Son dakika haberleri: Lionel Messi kariyerinin sürprizine imza atıyor! PSG ile yola devam derken herkesi şaşırttı…

Son dakika haberleri… Birçok futbolsever tarafından tarihin en iyi futbolcusu olarak gösterilen Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Fransız devi PSG'de kariyerine devam ediyor. Yıldız oyuncu, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ülkesi Arjantin ile kupayı kazanmaya odaklanmışken, hakkında çıkan transfer haberleri de gündemden hiç düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde PSG'de mutlu olduğu ve sözleşmesini uzatmayı düşündüğü söylenen Messi için herkesi ters köşe yapan bir transfer haberi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Lionel Messi kariyerinin sürprizine imza atıyor! PSG ile yola devam derken herkesi şaşırttı…

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun yaklaşık son 20 yılına Cristiano Ronaldo ile birlikte damga vuran Lionel Messi, geçtiğimiz yıllarda efsanesi olduğu Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer oldu.

Son dakika haberleri: Lionel Messi kariyerinin sürprizine imza atıyor! PSG ile yola devam derken herkesi şaşırttı…

Barcelona'dan ayrılışında birçok futbolseverin tepkisini çeken Arjantinli yıldız, Fransız devi PSG ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

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Son dakika haberleri: Lionel Messi kariyerinin sürprizine imza atıyor! PSG ile yola devam derken herkesi şaşırttı…

PSG'de geçirdiği ilk sezonda hayal kırıklığı yaratan Messi, bu sezon ise tam tersi bir performans sergileyerek hayranlarını yine mutlu etmeyi başardı.

Son dakika haberleri: Lionel Messi kariyerinin sürprizine imza atıyor! PSG ile yola devam derken herkesi şaşırttı…

Ayrıca 2022 Katar Dünya Kupası'nda ülkesi Arjantin ile mücadele edecek olan Messi, tamamen kupayı kazanmaya odaklanmış bir vaziyette.

Son dakika haberleri: Lionel Messi kariyerinin sürprizine imza atıyor! PSG ile yola devam derken herkesi şaşırttı…

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Katar 2022'nin Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek için son şansı olduğunu ve bunu başarmak istediğini söyledi.

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