Giriş Tarihi: 22.11.2022 00:16 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 00:17

Son dakika haberleri: Lionel Messi kariyerinin sürprizine imza atıyor! PSG ile yola devam derken herkesi şaşırttı…

Son dakika haberleri… Birçok futbolsever tarafından tarihin en iyi futbolcusu olarak gösterilen Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Fransız devi PSG'de kariyerine devam ediyor. Yıldız oyuncu, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ülkesi Arjantin ile kupayı kazanmaya odaklanmışken, hakkında çıkan transfer haberleri de gündemden hiç düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde PSG'de mutlu olduğu ve sözleşmesini uzatmayı düşündüğü söylenen Messi için herkesi ters köşe yapan bir transfer haberi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…