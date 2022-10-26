Giriş Tarihi: 26.10.2022 00:10 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 00:15

Son dakika haberleri: Lionel Messi Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti! PSG farka gitti, Real Madrid bu sezon ilki yaşadı: İşte son 16 turunu garantileyen takımlar…

Son dakika Şampiyonlar Ligi haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. maç haftası birbirinden heyecanlı karşılaşmalarla başladı. Futbolseverlerin büyük bir keyifle takip ettiği Şampiyonlar Ligi gecesine PSG'nin galibiyeti damga vururken, Real Madrid ise izleyenleri şaşırttı. Bu sezon kariyerinin en formda dönemlerinden birisini geçiren Lionel Messi, bu akşam sergilediği performansla izleyenleri yine mest etti. Real Madrid ise bu sezon bir ilki yaşadı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan 9 takım belli oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin gelişmeleri…