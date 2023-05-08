Giriş Tarihi: 08.05.2023 18:04 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 18:06

Son dakika haberleri: Lionel Messi yeni maaşıyla dudakları uçuklatacak! Sürpriz takımı duyurdular: Olay teklifi kabul edecek…

Son dakika haberleri… Futbol tarihinin en büyük yıldızları arasında başı çeken isim olan Lionel Messi, son olarak kazandığı Dünya Kupası şampiyonluğuyla birlikte birçokları için tartışmasız "en iyi" olarak nitelendirildi. Kariyerine PSG'de devam eden Arjantinli dünya yıldızı, bu sezon sıkıntılı günler geçirdi. Birçok maçta taraftarın hedefi haline gelen Messi, son olarak kadro dışı bırakılmış ve dilediği özrün ardından affedilmişti. PSG ile yolların sona ereceğini yazan dış basın, Messi'nin de yeni takımını duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…