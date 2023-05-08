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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Lionel Messi yeni maaşıyla dudakları uçuklatacak! Sürpriz takımı duyurdular: Olay teklifi kabul edecek…
Giriş Tarihi: 08.05.2023 18:04 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 18:06

Son dakika haberleri: Lionel Messi yeni maaşıyla dudakları uçuklatacak! Sürpriz takımı duyurdular: Olay teklifi kabul edecek…

Son dakika haberleri… Futbol tarihinin en büyük yıldızları arasında başı çeken isim olan Lionel Messi, son olarak kazandığı Dünya Kupası şampiyonluğuyla birlikte birçokları için tartışmasız "en iyi" olarak nitelendirildi. Kariyerine PSG'de devam eden Arjantinli dünya yıldızı, bu sezon sıkıntılı günler geçirdi. Birçok maçta taraftarın hedefi haline gelen Messi, son olarak kadro dışı bırakılmış ve dilediği özrün ardından affedilmişti. PSG ile yolların sona ereceğini yazan dış basın, Messi'nin de yeni takımını duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Lionel Messi yeni maaşıyla dudakları uçuklatacak! Sürpriz takımı duyurdular: Olay teklifi kabul edecek…

Son dakika haberleri… Barcelona'da tarihe damga vuran, 16 yılda sayısız kupa ve başarı elde eden Lionel Messi, 2021 yazında PSG'ye transfer olmuştu.

Son dakika haberleri: Lionel Messi yeni maaşıyla dudakları uçuklatacak! Sürpriz takımı duyurdular: Olay teklifi kabul edecek…

İspanyol devinde yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle efsanesi olduğu kulübe veda etmek zorunda kalan Messi, PSG'de de istediğini bulamadı.

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Son dakika haberleri: Lionel Messi yeni maaşıyla dudakları uçuklatacak! Sürpriz takımı duyurdular: Olay teklifi kabul edecek…

Şampiyonlar Ligi'ni müzesine getirmek isteyen Fransız devi, dünyaca ünlü futbolcuları renklerine bağlarken son olarak kadrosuna kattığı Lionel Messi de bu derde deva olamadı.

Son dakika haberleri: Lionel Messi yeni maaşıyla dudakları uçuklatacak! Sürpriz takımı duyurdular: Olay teklifi kabul edecek…

2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanarak koleksiyonunda eksik parça bırakmayan Arjantinli yıldız, taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalmış ve zaman zaman ıslıklanmıştı.

Son dakika haberleri: Lionel Messi yeni maaşıyla dudakları uçuklatacak! Sürpriz takımı duyurdular: Olay teklifi kabul edecek…

PSG İLE ANTRENMANA ÇIKTI

PSG'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Messi'nin sabah antrenmanında yer aldığı fotoğraf paylaşılarak, takımla çalışmalara katıldığı bilgisi verildi.

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