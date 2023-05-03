Giriş Tarihi: 03.05.2023 18:24 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 18:25

Son dakika haberleri: Lionel Messi’nin Paris Saint-Germain kariyeri kısa sürdü! Kesin olarak ayrılıyor: İşte dünya yıldızının yeni takımı…

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun en büyük yıldızları arasında başı çeken Lionel Messi, kariyerine PSG'de devam ediyor. Barcelona'da kazandığı sayısız başarının ardından Fransız devi Paris Saint-Germain'e imza atan Messi, burada istediğini bulamadı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon da finale gitmekten uzak kalan Arjantinli yıldızın takımda mutsuz olduğu biliniyordu. Son yaşananlar ise Lionel Messi ve PSG arasındaki iplerin tamamen kopmasına neden oldu. Bu sırada dış basın, Lionel Messi'nin yeni takımı hakkında flaş bir iddiaya imza attı. İşte son dakika haberinin detayları…