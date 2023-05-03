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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Lionel Messi’nin Paris Saint-Germain kariyeri kısa sürdü! Kesin olarak ayrılıyor: İşte dünya yıldızının yeni takımı…
Giriş Tarihi: 03.05.2023 18:24 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 18:25

Son dakika haberleri: Lionel Messi’nin Paris Saint-Germain kariyeri kısa sürdü! Kesin olarak ayrılıyor: İşte dünya yıldızının yeni takımı…

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun en büyük yıldızları arasında başı çeken Lionel Messi, kariyerine PSG'de devam ediyor. Barcelona'da kazandığı sayısız başarının ardından Fransız devi Paris Saint-Germain'e imza atan Messi, burada istediğini bulamadı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon da finale gitmekten uzak kalan Arjantinli yıldızın takımda mutsuz olduğu biliniyordu. Son yaşananlar ise Lionel Messi ve PSG arasındaki iplerin tamamen kopmasına neden oldu. Bu sırada dış basın, Lionel Messi'nin yeni takımı hakkında flaş bir iddiaya imza attı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Lionel Messi’nin Paris Saint-Germain kariyeri kısa sürdü! Kesin olarak ayrılıyor: İşte dünya yıldızının yeni takımı…

Son dakika haberleri… Barcelona'da rüya gibi geçen 16 yılda sayısız kupa ve başarı elde eden Lionel Messi, 2021 yazında PSG'ye transfer olmuştu.

Son dakika haberleri: Lionel Messi’nin Paris Saint-Germain kariyeri kısa sürdü! Kesin olarak ayrılıyor: İşte dünya yıldızının yeni takımı…

Şampiyonlar Ligi'nin müzesine getirmek isteyen Fransız devi, dünyaca ünlü futbolcuları renklerine bağlarken son olarak kadrosuna kattığı Lionel Messi de bu derde deva olamadı.

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Son dakika haberleri: Lionel Messi’nin Paris Saint-Germain kariyeri kısa sürdü! Kesin olarak ayrılıyor: İşte dünya yıldızının yeni takımı…

Bu sezon Devler Ligi'nde son 16 turuna kalan PSG, Alman devi Bayern Münih'e 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti ve bu skor büyük bir baskıya neden olmuştu.

Son dakika haberleri: Lionel Messi’nin Paris Saint-Germain kariyeri kısa sürdü! Kesin olarak ayrılıyor: İşte dünya yıldızının yeni takımı…

2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanarak koleksiyonunda eksik parça bırakmayan Arjantinli yıldız, taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalmış ve zaman zaman ıslıklanmıştı.

Son dakika haberleri: Lionel Messi’nin Paris Saint-Germain kariyeri kısa sürdü! Kesin olarak ayrılıyor: İşte dünya yıldızının yeni takımı…

PSG'DEN KADRO DIŞI KARARI

Fransız devi Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yi 2 haftalığına kadro dışı bıraktı.

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