Giriş Tarihi: 04.05.2023 20:47 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 20:49

Son dakika haberleri: Lionel Messi’nin yeni takımı belli oldu! Kazanacağı maaş dudak uçuklattı: Cristiano Ronaldo’yu bile geçiyor…

Son dakika haberleri… Futbol tarihine damga vuran isimlerin başında gelen Lionel Messi, kariyerine Fransız devi PSG'de devam ediyor. Uzun yıllar formasını giydiği Barcelona'da sayısız kupa, rekor ve başarı elde eden Messi, son olarak da Dünya Kupası'nı müzesine götürerek eski parçayı tamamlamıştı. Lionel Messi için işler iyi giderken PSG'de yaşanan kriz, Arjantinli yıldızın takımdan ayrılmasına neden olacak. Bunu fırsat bilen takımlar, Lionel Messi için adeta sıraya girdi. Öte yandan Messi'ye gelen sözleşme teklifi de adeta dudak uçuklattı. İşte son dakika haberinin detayları…