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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Lionel Messi’nin yeni takımı belli oldu! Kazanacağı maaş dudak uçuklattı: Cristiano Ronaldo’yu bile geçiyor…
Giriş Tarihi: 04.05.2023 20:47 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 20:49

Son dakika haberleri: Lionel Messi’nin yeni takımı belli oldu! Kazanacağı maaş dudak uçuklattı: Cristiano Ronaldo’yu bile geçiyor…

Son dakika haberleri… Futbol tarihine damga vuran isimlerin başında gelen Lionel Messi, kariyerine Fransız devi PSG'de devam ediyor. Uzun yıllar formasını giydiği Barcelona'da sayısız kupa, rekor ve başarı elde eden Messi, son olarak da Dünya Kupası'nı müzesine götürerek eski parçayı tamamlamıştı. Lionel Messi için işler iyi giderken PSG'de yaşanan kriz, Arjantinli yıldızın takımdan ayrılmasına neden olacak. Bunu fırsat bilen takımlar, Lionel Messi için adeta sıraya girdi. Öte yandan Messi'ye gelen sözleşme teklifi de adeta dudak uçuklattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Lionel Messi’nin yeni takımı belli oldu! Kazanacağı maaş dudak uçuklattı: Cristiano Ronaldo’yu bile geçiyor…

Son dakika haberleri… Barcelona'da tarihe damga vuran, 16 yılda sayısız kupa ve başarı elde eden Lionel Messi, 2021 yazında PSG'ye transfer olmuştu.

Son dakika haberleri: Lionel Messi’nin yeni takımı belli oldu! Kazanacağı maaş dudak uçuklattı: Cristiano Ronaldo’yu bile geçiyor…

İspanyol devinde yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle efsanesi olduğu kulübe veda etmek zorunda kalan Messi, PSG'de de istediğini bulamadı.

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Son dakika haberleri: Lionel Messi’nin yeni takımı belli oldu! Kazanacağı maaş dudak uçuklattı: Cristiano Ronaldo’yu bile geçiyor…

Şampiyonlar Ligi'ni müzesine getirmek isteyen Fransız devi, dünyaca ünlü futbolcuları renklerine bağlarken son olarak kadrosuna kattığı Lionel Messi de bu derde deva olamadı.

Son dakika haberleri: Lionel Messi’nin yeni takımı belli oldu! Kazanacağı maaş dudak uçuklattı: Cristiano Ronaldo’yu bile geçiyor…

Bu sezon Devler Ligi'nde son 16 turuna kalan PSG, Alman devi Bayern Münih'e 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti ve bu skor büyük bir baskıya neden olmuştu.

Son dakika haberleri: Lionel Messi’nin yeni takımı belli oldu! Kazanacağı maaş dudak uçuklattı: Cristiano Ronaldo’yu bile geçiyor…

2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanarak koleksiyonunda eksik parça bırakmayan Arjantinli yıldız, taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalmış ve zaman zaman ıslıklanmıştı.

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