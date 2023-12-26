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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Manchester United Mauro Icardi için kararını verdi! Galatasaray’a teklifi olay yaratmıştı: Resmen açıkladılar…
Giriş Tarihi: 26.12.2023 21:18 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 21:18

Son dakika haberleri: Manchester United Mauro Icardi için kararını verdi! Galatasaray’a teklifi olay yaratmıştı: Resmen açıkladılar…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, ligde son olarak Fenerbahçe ile karşılaştı. Dev derbide 0-0 berabere kalarak zirve yarışında yürüyüşüne devam eden Aslan'da flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Real Madrid ve Manchester United gibi takımların radarında olan Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor. İngiliz basınından gelen haberde Manchester United'ın Arjantinli yıldız golcü için karar verildiği açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Manchester United Mauro Icardi için kararını verdi! Galatasaray’a teklifi olay yaratmıştı: Resmen açıkladılar…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında kiralık olarak PSG'den transfer ettiği Mauro Icardi, kısa sürede sarı-kırmızılı takımın prensi oldu.

Son dakika haberleri: Manchester United Mauro Icardi için kararını verdi! Galatasaray’a teklifi olay yaratmıştı: Resmen açıkladılar…

Galatasaray ile geçirdiği ilk sezonunda rekorları alt üst eden Arjantinli yıldız golcü, şampiyonluğun da başrolü oldu.

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Son dakika haberleri: Manchester United Mauro Icardi için kararını verdi! Galatasaray’a teklifi olay yaratmıştı: Resmen açıkladılar…

Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yaz transfer döneminde Galatasaray taraftarının en çok beklediği isim haline gelen Icardi, uzun süren görüşmelerin ardından imzayı attı.

Son dakika haberleri: Manchester United Mauro Icardi için kararını verdi! Galatasaray’a teklifi olay yaratmıştı: Resmen açıkladılar…

PSG'den Galatasaray'a 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki yıldız, 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.

Son dakika haberleri: Manchester United Mauro Icardi için kararını verdi! Galatasaray’a teklifi olay yaratmıştı: Resmen açıkladılar…

Galatasaray'da sözleşme imzaladıktan sonra 2023-2024 sezonunda şu ana kadar beklentilerin altında kalan Icardi, toplamda 27 maça çıktı.

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