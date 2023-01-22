Giriş Tarihi: 22.01.2023 21:51 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 21:54

Son dakika haberleri: Manchester United taraftarları Wout Weghorst için ateş püskürdü! Sosyal medya yangın yerine döndü: Arsenal maçından sonra…

Son dakika haberleri… Futbolun beşiği İngiltere'de 21. hafta maçları oynanıyor. Haftanın en önemli maçında lider Arsenal, sahasında bu sezon tek yenilgisini aldığı Manchester United'ı ağırladı. Tam 5 gole sahne olan dev mücadele, futbolseverler için nefes kesici bir 90 dakikaya sahne oldu. 90+'da gelen golle sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan Arsenal, Premier Lig'de liderliğini perçinledi. Öte yandan devre arasında Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, taraftarların hedefindeki isim oldu. İşte son dakika haberinin detayları…