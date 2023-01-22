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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Manchester United taraftarları Wout Weghorst için ateş püskürdü! Sosyal medya yangın yerine döndü: Arsenal maçından sonra…
Giriş Tarihi: 22.01.2023 21:51 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 21:54

Son dakika haberleri: Manchester United taraftarları Wout Weghorst için ateş püskürdü! Sosyal medya yangın yerine döndü: Arsenal maçından sonra…

Son dakika haberleri… Futbolun beşiği İngiltere'de 21. hafta maçları oynanıyor. Haftanın en önemli maçında lider Arsenal, sahasında bu sezon tek yenilgisini aldığı Manchester United'ı ağırladı. Tam 5 gole sahne olan dev mücadele, futbolseverler için nefes kesici bir 90 dakikaya sahne oldu. 90+'da gelen golle sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan Arsenal, Premier Lig'de liderliğini perçinledi. Öte yandan devre arasında Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, taraftarların hedefindeki isim oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Manchester United taraftarları Wout Weghorst için ateş püskürdü! Sosyal medya yangın yerine döndü: Arsenal maçından sonra…

Son dakika haberleri… İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan müthiş mücadeleyi ev sahibi Arsenal, 3-2'lik skorla kazandı.

Son dakika haberleri: Manchester United taraftarları Wout Weghorst için ateş püskürdü! Sosyal medya yangın yerine döndü: Arsenal maçından sonra…

Manchester United, 17. dakikada Marcus Rashford'ın golüyle öne geçti. Arsenal, 24. dakikada genç golcüsü Edward Nketiah ile eşitliği sağladı.

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Son dakika haberleri: Manchester United taraftarları Wout Weghorst için ateş püskürdü! Sosyal medya yangın yerine döndü: Arsenal maçından sonra…

1-1 biten ilk yarının ardından Arsenal, 53. dakikada Bukayo Saka ile geriden gelip öne geçti. Manchester United, 59. dakikada Arjantinli stoperi Lisandro Martinez ile skora yeniden eşitliği getirdi.

Son dakika haberleri: Manchester United taraftarları Wout Weghorst için ateş püskürdü! Sosyal medya yangın yerine döndü: Arsenal maçından sonra…

Arsenal, 90. dakikada Edward Nketiah'ın golüyle galibiyete ulaştı.

Son dakika haberleri: Manchester United taraftarları Wout Weghorst için ateş püskürdü! Sosyal medya yangın yerine döndü: Arsenal maçından sonra…

Tottenham'ın ardından Manchester United'ı da mağlup eden lider Arsenal, puanını 50'ye yükseltti ve 1 maç eksiğine karşın takipçisi Manchester City ile puan farkını 5 olarak korudu.

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