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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz takıma gidiyor
Giriş Tarihi: 11.07.2024 21:19 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 21:22

Son dakika haberleri: Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz takıma gidiyor

Son dakika haberleri... Futbol tarihinin en sıra dışı futbolcularından birisi olan Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrılıyor. Kariyeri boyunca dünyanın en önemli takımlarında forma giyen yıldız isim, büyük bir sürprize imza atarak beklenmedik bir takıma gidecek. İsmi Süper Lig devleriyle de anılan İtalyan golcü, Adana Demirspor kariyerinde attığı gollerle dünyada da gündem olmuştu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberleri: Mario Balotelli’nin yeni adresi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz takıma gidiyor

Son dakika haberleri… Futbol tarihinin en ikonik futbolcularından birisi olan Mario Balotelli, Türkiye'ye ilk adımını Adana Demirspor ile attı.

Son dakika haberleri: Mario Balotelli’nin yeni adresi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz takıma gidiyor

Inter, Milan, Manchester City, Liverpool ve Marsilya gibi Avrupa'nın en önemli takımlarında oynayan golcü yıldız, 2021 yılında Adana Demirspor'a imza attı.

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Son dakika haberleri: Mario Balotelli’nin yeni adresi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz takıma gidiyor

Süper Lig'deki ilk sezonunda olay yaratan bir performansa imza atan 33 yaşındaki oyuncu, 31 maçta 18 gol atarak damga vurmuştu.

Son dakika haberleri: Mario Balotelli’nin yeni adresi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz takıma gidiyor

Daha sonra Akdeniz ekibinden ayrılan Balotelli, bu sezonun başında geri döndü ancak bu kez istenilen performansı sergileyemedi.

Son dakika haberleri: Mario Balotelli’nin yeni adresi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz takıma gidiyor

Ekim ayında dizinden sakatlık yaşayan ve diz ameliyatı olan Mario Balotelli'nin devre arasında Adana Demirspor'dan ayrılması bekleniyor.

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