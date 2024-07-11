Giriş Tarihi: 11.07.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
21:22
Son dakika haberleri: Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz takıma gidiyor
Son dakika haberleri... Futbol tarihinin en sıra dışı futbolcularından birisi olan Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrılıyor. Kariyeri boyunca dünyanın en önemli takımlarında forma giyen yıldız isim, büyük bir sürprize imza atarak beklenmedik bir takıma gidecek. İsmi Süper Lig devleriyle de anılan İtalyan golcü, Adana Demirspor kariyerinde attığı gollerle dünyada da gündem olmuştu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...