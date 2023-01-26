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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Mauro Icardi-Wanda Nara krizinde yeni olay! Eski takım arkadaşının mesajlarını ifşa etti, ortalık karıştı...
Giriş Tarihi: 26.01.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 11:45

Son dakika haberleri: Mauro Icardi-Wanda Nara krizinde yeni olay! Eski takım arkadaşının mesajlarını ifşa etti, ortalık karıştı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medyada geceye damga vuran paylaşımlar yaptı. Eşi Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan ve sık sık krizler yaşayan Arjantinli forvet, bu kez çok daha büyük bir krizi ortaya çıkardı. Icardi, eski takım arkadaşının Wanda Nara'ya attığı taciz mesajlarını ifşa ederek bir kez daha gündeme oturdu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Mauro Icardi-Wanda Nara krizinde yeni olay! Eski takım arkadaşının mesajlarını ifşa etti, ortalık karıştı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medyada geceye damga vuran paylaşımlar yaptı. Eşi Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan ve sık sık krizler yaşayan Arjantinli forvet, bu kez çok daha büyük bir krizi ortaya çıkardı. Icardi, eski takım arkadaşının Wanda Nara'ya attığı mesajları ifşa ederek bir kez daha gündeme oturdu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Mauro Icardi-Wanda Nara krizinde yeni olay! Eski takım arkadaşının mesajlarını ifşa etti, ortalık karıştı...

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile boşanmak üzere olduğu eşi Wanda Nara arasındaki olayların ardı arkası kesilmiyor.

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Son dakika haberleri: Mauro Icardi-Wanda Nara krizinde yeni olay! Eski takım arkadaşının mesajlarını ifşa etti, ortalık karıştı...

Antalyaspor maçının ardından karşılaşma bitiminde apar topar Paris'e giden futbolcunun, Wanda Nara ile biten ilişkisinin ardından ortak eşyalarını toplamadığı ortaya çıkmıştı.

Son dakika haberleri: Mauro Icardi-Wanda Nara krizinde yeni olay! Eski takım arkadaşının mesajlarını ifşa etti, ortalık karıştı...

JETİ GERİ ALDI, KARTI İPTAL ETTİRDİ

Wanda Nara'nın boşanmak istemesinin ardından çocuklarını habersizce Arjantine'e götürmesi Icardi'yi kızdırmıştı.

Son dakika haberleri: Mauro Icardi-Wanda Nara krizinde yeni olay! Eski takım arkadaşının mesajlarını ifşa etti, ortalık karıştı...

Bu olayın ardından Mauro Icardi, kendisine ait olan ancak eşi Wanda Nara ve çocuklarının kullandığı özel jetini geri almış, Wanda'nın kullandığı ve kendisinin üzerine olan kredi kartını kullanıma kapatmıştı.

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