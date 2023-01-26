Giriş Tarihi: 26.01.2023 11:18
Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
11:45
Son dakika haberleri: Mauro Icardi-Wanda Nara krizinde yeni olay! Eski takım arkadaşının mesajlarını ifşa etti, ortalık karıştı...
Son dakika haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medyada geceye damga vuran paylaşımlar yaptı. Eşi Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan ve sık sık krizler yaşayan Arjantinli forvet, bu kez çok daha büyük bir krizi ortaya çıkardı. Icardi, eski takım arkadaşının Wanda Nara'ya attığı taciz mesajlarını ifşa ederek bir kez daha gündeme oturdu. İşte tüm detaylar...