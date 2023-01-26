Son dakika haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medyada geceye damga vuran paylaşımlar yaptı. Eşi Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan ve sık sık krizler yaşayan Arjantinli forvet, bu kez çok daha büyük bir krizi ortaya çıkardı. Icardi, eski takım arkadaşının Wanda Nara'ya attığı mesajları ifşa ederek bir kez daha gündeme oturdu. İşte tüm detaylar...