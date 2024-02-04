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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Mauro Icardi yuvadan uçuyor! Yeni adresini duyurdular: Galatasaray’da büyük sürpriz…
Giriş Tarihi: 04.02.2024 18:38 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 18:39

Son dakika haberleri: Mauro Icardi yuvadan uçuyor! Yeni adresini duyurdular: Galatasaray’da büyük sürpriz…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan Galatasaray, ligde son olarak Samsunspor ile karşılaştı. Ligin zor deplasmanlarından birisini de kayıpsız geçen sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin hemen ensesinde zirve takibini sürdürdü. Devre arası transfer döneminde Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen Aslan, Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u da kadrosuna katmıştı. Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte büyük bir sürpriz daha gerçekleşebilir. İtalya basınında yer alan haberlere göre Mauro Icardi, takımdan ayrılacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Mauro Icardi yuvadan uçuyor! Yeni adresini duyurdular: Galatasaray’da büyük sürpriz…

2022-2023 sezonunda şampiyonluğun baş mimarlarından birisi olan Mauro Icardi, yaz transfer döneminde resmen sarı-kırmızılıların oyuncusu oldu.

Son dakika haberleri: Mauro Icardi yuvadan uçuyor! Yeni adresini duyurdular: Galatasaray’da büyük sürpriz…

Arjantinli golcünün yanı sıra Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez, Tete ve Tanguy Ndombele gibi yıldız isimler de takıma katıldı.

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Son dakika haberleri: Mauro Icardi yuvadan uçuyor! Yeni adresini duyurdular: Galatasaray’da büyük sürpriz…

Yıldızlarla dolu yeni kadrosuyla birlikte bu sezona da iddialı başlayan Galatasaray, 24. hafta sonunda 63 puanla zirve takibinde.

Son dakika haberleri: Mauro Icardi yuvadan uçuyor! Yeni adresini duyurdular: Galatasaray’da büyük sürpriz…

Lider Fenerbahçe'yle aynı puanda olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da yine şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olarak gösteriliyor.

Son dakika haberleri: Mauro Icardi yuvadan uçuyor! Yeni adresini duyurdular: Galatasaray’da büyük sürpriz…

DEVRE ARASINDA İKİ YENİ TRANSFER

Öte yandan ara transfer döneminde de flaş transferlere imza atan Galatasaray'da Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey, rekor bedelle takımdan ayrıldı.

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