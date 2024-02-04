Giriş Tarihi: 04.02.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
18:39
Son dakika haberleri: Mauro Icardi yuvadan uçuyor! Yeni adresini duyurdular: Galatasaray’da büyük sürpriz…
Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan Galatasaray, ligde son olarak Samsunspor ile karşılaştı. Ligin zor deplasmanlarından birisini de kayıpsız geçen sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin hemen ensesinde zirve takibini sürdürdü. Devre arası transfer döneminde Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen Aslan, Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u da kadrosuna katmıştı. Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte büyük bir sürpriz daha gerçekleşebilir. İtalya basınında yer alan haberlere göre Mauro Icardi, takımdan ayrılacak. İşte son dakika haberinin detayları…