Giriş Tarihi: 06.06.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
06:47
SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den gece yarısı Galatasaraylıları düşündüren hareket! Sosyal medya yıkıldı: Öyle bir şey yaptı ki…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, üst üste ikinci kez zafere ulaştı. Okan Buruk yönetiminde rekorlarla birlikte tarihi bir şampiyonluk elde eden Aslan, gelecek sezonun çalışmalarına da hız kesmeden başladı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan ayrıldığını duyuran Erden Timur, takımdaki taşları da yerinden oynattı. Timur'un ayrılığından sonra Icardi'nin de Galatasaray'dan gideceği konuşulurken yıldız futbolcudan flaş bir hareket geldi. İşte son dakika haberinin detayları…