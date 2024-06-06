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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den gece yarısı Galatasaraylıları düşündüren hareket! Sosyal medya yıkıldı: Öyle bir şey yaptı ki…
Giriş Tarihi: 06.06.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 06:47

SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den gece yarısı Galatasaraylıları düşündüren hareket! Sosyal medya yıkıldı: Öyle bir şey yaptı ki…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, üst üste ikinci kez zafere ulaştı. Okan Buruk yönetiminde rekorlarla birlikte tarihi bir şampiyonluk elde eden Aslan, gelecek sezonun çalışmalarına da hız kesmeden başladı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan ayrıldığını duyuran Erden Timur, takımdaki taşları da yerinden oynattı. Timur'un ayrılığından sonra Icardi'nin de Galatasaray'dan gideceği konuşulurken yıldız futbolcudan flaş bir hareket geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den gece yarısı Galatasaraylıları düşündüren hareket! Sosyal medya yıkıldı: Öyle bir şey yaptı ki…

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den gece yarısı Galatasaraylıları düşündüren hareket! Sosyal medya yıkıldı: Öyle bir şey yaptı ki…

Gelecek yıl da Süper Lig'de şampiyonluk yaşayarak armasına beşinci yıldızı takma peşinde olan Aslan, flaş gelişmeler yaşıyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den gece yarısı Galatasaraylıları düşündüren hareket! Sosyal medya yıkıldı: Öyle bir şey yaptı ki…

Sportif AŞ Başkanvekili olarak Galatasaray'da görev yapan ve taraftarın sevgilisi olan Erden Timur, görevini bıraktığını açıklamıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den gece yarısı Galatasaraylıları düşündüren hareket! Sosyal medya yıkıldı: Öyle bir şey yaptı ki…

Bu ayrılığın üzerine Galatasaray'da taşlar yerinden oynarken özellikle transfer sezonunun nasıl geçeceği merak konusu haline geldi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den gece yarısı Galatasaraylıları düşündüren hareket! Sosyal medya yıkıldı: Öyle bir şey yaptı ki…

Mauro Icardi başta olmak üzere futbolcularla da arası oldukça iyi olan Erden Timur'un ayrılığından sonra Arjantinli yıldızın ayrılık iddiaları ortaya çıktı.

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