Giriş Tarihi: 13.08.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
22:56
SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den olay yaratan hareket! Fenerbahçe elenir elenmez paylaştı: Sosyal medya çılgına döndü
Son dakika Fenerbahçe haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, normal süresi 1-0 biten mücadelede sahasında Fransız ekibi Lille ile uzatmalarda 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. Öte yandan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, maç biter bitmez olay yaratan bir paylaşımda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…