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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den olay yaratan hareket! Fenerbahçe elenir elenmez paylaştı: Sosyal medya çılgına döndü
Giriş Tarihi: 13.08.2024 22:55 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 22:56

SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den olay yaratan hareket! Fenerbahçe elenir elenmez paylaştı: Sosyal medya çılgına döndü

Son dakika Fenerbahçe haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, normal süresi 1-0 biten mücadelede sahasında Fransız ekibi Lille ile uzatmalarda 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. Öte yandan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, maç biter bitmez olay yaratan bir paylaşımda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den olay yaratan hareket! Fenerbahçe elenir elenmez paylaştı: Sosyal medya çılgına döndü

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille'i konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den olay yaratan hareket! Fenerbahçe elenir elenmez paylaştı: Sosyal medya çılgına döndü

İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, ikinci maçın 90 dakikasını 1-0 önde kapattı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den olay yaratan hareket! Fenerbahçe elenir elenmez paylaştı: Sosyal medya çılgına döndü

Bu sonuçla uzatmalara giden mücadelenin 118. dakikasında Lille penaltıdan eşitliği sağladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den olay yaratan hareket! Fenerbahçe elenir elenmez paylaştı: Sosyal medya çılgına döndü

Kalan bölümde başka gol olmazken Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den olay yaratan hareket! Fenerbahçe elenir elenmez paylaştı: Sosyal medya çılgına döndü

Sarı-lacivertliler Avrupa kupalarında yoluna Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

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