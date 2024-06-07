Giriş Tarihi: 07.06.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
15:56
Son dakika haberleri: Mbappe sonrası Arda Güler için bomba iddia! İspanyollar duyurdu: Ancelotti'den flaş karar...
Son dakika haberleri: Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan ve bunu başaran ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçen Arda Güler için flaş bir iddia gündeme geldi. Kylian Mbappe'yi de kadrosuna katarak gücüne güç katan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti yeni sezon öncesinde kadro planlamasına başladı. İspanyollar, Ancelotti'nin Arda Güler için flaş bir karar aldığını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...