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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Mbappe sonrası Arda Güler için bomba iddia! İspanyollar duyurdu: Ancelotti'den flaş karar...
Giriş Tarihi: 07.06.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 15:56

Son dakika haberleri: Mbappe sonrası Arda Güler için bomba iddia! İspanyollar duyurdu: Ancelotti'den flaş karar...

Son dakika haberleri: Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan ve bunu başaran ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçen Arda Güler için flaş bir iddia gündeme geldi. Kylian Mbappe'yi de kadrosuna katarak gücüne güç katan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti yeni sezon öncesinde kadro planlamasına başladı. İspanyollar, Ancelotti'nin Arda Güler için flaş bir karar aldığını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Mbappe sonrası Arda Güler için bomba iddia! İspanyollar duyurdu: Ancelotti’den flaş karar...

Şampiyonlar Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Real Madrid, Avrupa'nın en prestijli kupasını 15. kez müzesine götürdü.

Son dakika haberleri: Mbappe sonrası Arda Güler için bomba iddia! İspanyollar duyurdu: Ancelotti’den flaş karar...

Fenerbahçe'den Real Madrid'de transfer olarak dikkat çeken genç yıldızımız Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti.

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Son dakika haberleri: Mbappe sonrası Arda Güler için bomba iddia! İspanyollar duyurdu: Ancelotti’den flaş karar...

LİGDE KALEYİ BULAN HER ŞUTU GOL OLDU

Real Madrid'de gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline milli oyuncumuz, ligde kaleyi bulan her şutu gole çevirdi.

Son dakika haberleri: Mbappe sonrası Arda Güler için bomba iddia! İspanyollar duyurdu: Ancelotti’den flaş karar...

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de zaman zaman genç futbolcunun bu başarısını takdir etti.

Son dakika haberleri: Mbappe sonrası Arda Güler için bomba iddia! İspanyollar duyurdu: Ancelotti’den flaş karar...

440 DAKİKAYA 6 GOL SIĞDIRDI

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde süre bulamadı ancak ligde 440 dakika forma şansı buldu ve bu sürede tam 6 gol kaydetti.

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