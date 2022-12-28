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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Merih Demiral'a hırsızlık şoku! Ailesi dönmek istemeyince gemileri yaktı, dünya devleriyle transferini görüşecek...
Giriş Tarihi: 28.12.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 11:41

Son dakika haberleri: Merih Demiral'a hırsızlık şoku! Ailesi dönmek istemeyince gemileri yaktı, dünya devleriyle transferini görüşecek...

Son dakika haberleri: Atalanta forması giyen Merih Demiral, Noel izninde tatili geçirmek için ailesiyle Türkiye'ye gelmişti. Milli futbolcunun Türkiye'ye gelmesinin ardından ise İtalya'daki evinin soyulduğu iddia edildi. Bu olay sonrası Merih'in ailesi İtalya'ya dönmek istemezken, milli futbolcunun transferine dair flaş gelişmeler yaşandı. Dünyanın 2 devi, Merih Demiral'ın peşine düştü. İşte ayrıntılar...

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Son dakika haberleri: Merih Demiral’a hırsızlık şoku! Ailesi dönmek istemeyince gemileri yaktı, dünya devleriyle transferini görüşecek...

Son dakika haberleri: Atalanta forması giyen Merih Demiral, Noel izninde tatili geçirmek için ailesiyle Türkiye'ye gelmişti. Milli futbolcunun Türkiye'ye gelmesinin ardından ise İtalya'daki evinin soyulduğu iddia edildi. Bu olay sonrası Merih'in ailesi İtalya'ya dönmek istemezken, milli futbolcunun transferine dair flaş gelişmeler yaşandı. Dünyanın 2 devi, Merih Demiral'ın peşine düştü. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Merih Demiral’a hırsızlık şoku! Ailesi dönmek istemeyince gemileri yaktı, dünya devleriyle transferini görüşecek...

Merih Demiral'a İtalya'da hırsızlık şoku... Atalanta ve Milli Takım 'ın yıldız futbolcu yılbaşı tatili için ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelmişti.

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Son dakika haberleri: Merih Demiral’a hırsızlık şoku! Ailesi dönmek istemeyince gemileri yaktı, dünya devleriyle transferini görüşecek...

Bunu fırsat bilen soyguncular Merih'in evine girerek bütün değerli eşyalarını çaldılar. Olayla ilgili soruşturma sürerken yıldız futbolcunun ailesi bu olay sonrası İtalya'ya dönmedi!

Son dakika haberleri: Merih Demiral’a hırsızlık şoku! Ailesi dönmek istemeyince gemileri yaktı, dünya devleriyle transferini görüşecek...

EVDE OLMAMASINDAN FAYDALANDILAR

Calciomercato'nun haberine göre; Atalanta futbolcularına verilen Noel izninde ailesiyle Türkiye'ye gelen Atalanta futbolcu Merih Demiral'ın evine hırsızlar girdi.

Son dakika haberleri: Merih Demiral’a hırsızlık şoku! Ailesi dönmek istemeyince gemileri yaktı, dünya devleriyle transferini görüşecek...

Oyuncuyu öncesinde takip eden hırsızlar Merih Demiral'ın evde olmayışından yararlandı. Futbolcu'yu takip eden hırsızlar Merih'in Türkiye'ye gitmesiyle akşam geç saatlerde futbolcunun evine girdi.

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