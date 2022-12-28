Giriş Tarihi: 28.12.2022 11:41
Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
11:41
Son dakika haberleri: Merih Demiral'a hırsızlık şoku! Ailesi dönmek istemeyince gemileri yaktı, dünya devleriyle transferini görüşecek...
Son dakika haberleri: Atalanta forması giyen Merih Demiral, Noel izninde tatili geçirmek için ailesiyle Türkiye'ye gelmişti. Milli futbolcunun Türkiye'ye gelmesinin ardından ise İtalya'daki evinin soyulduğu iddia edildi. Bu olay sonrası Merih'in ailesi İtalya'ya dönmek istemezken, milli futbolcunun transferine dair flaş gelişmeler yaşandı. Dünyanın 2 devi, Merih Demiral'ın peşine düştü. İşte ayrıntılar...