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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Merih Demiral’ın yeni takımı tarihi bonservis ödeyecek! Dünya devi Inter’e transfer oluyor derken ters köşe: Gerçek ortaya çıktı…
Giriş Tarihi: 31.01.2023 20:35 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 20:36

Son dakika haberleri: Merih Demiral’ın yeni takımı tarihi bonservis ödeyecek! Dünya devi Inter’e transfer oluyor derken ters köşe: Gerçek ortaya çıktı…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli futbolcular arasında yerini alan 24 yaşındaki savunmacı Merih Demiral, kariyerini İtalya ekibi Atalanta'da sürdürüyor. Fenerbahçe altyapısından yetişerek Avrupa'ya açılan milli savunmacı için dünya devi Inter'in devreye girmişti. Uzun süren transfer görüşmelerinin ardından Inter'e transferi gerçekleşmeyen Merih Demiral'ın yeni takımı belli olmak üzere. Deneyimli stoperin Inter ile olan transfer sürecinin perde arkası da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Merih Demiral’ın yeni takımı tarihi bonservis ödeyecek! Dünya devi Inter’e transfer oluyor derken ters köşe: Gerçek ortaya çıktı…

Son dakika haberleri… Futbolculuk kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Merih Demiral, oldukça genç yaşında Avrupa'ya transfer olmuştu.

Son dakika haberleri: Merih Demiral’ın yeni takımı tarihi bonservis ödeyecek! Dünya devi Inter’e transfer oluyor derken ters köşe: Gerçek ortaya çıktı…

Portekiz Ligi takımı Sporting'in kadrosuna kattığı Merih, daha sonra Alanyaspor'a transfer oldu.

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Son dakika haberleri: Merih Demiral’ın yeni takımı tarihi bonservis ödeyecek! Dünya devi Inter’e transfer oluyor derken ters köşe: Gerçek ortaya çıktı…

Kısa süreli Süper Lig serüveninin ardından İtalya kariyeri başlayan Merih Demiral, ilk olarak Sassuolo'ya imza attı.

Son dakika haberleri: Merih Demiral’ın yeni takımı tarihi bonservis ödeyecek! Dünya devi Inter’e transfer oluyor derken ters köşe: Gerçek ortaya çıktı…

Uzun yıllar İtalya'da top koşturan milli stoper, sırasıyla Juventus ve Atalanta formaları da giydi.

Son dakika haberleri: Merih Demiral’ın yeni takımı tarihi bonservis ödeyecek! Dünya devi Inter’e transfer oluyor derken ters köşe: Gerçek ortaya çıktı…

INTER TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli stoper Merih Demiral'ın Inter'e transferi sürpriz bir engele takıldı.

SON DAKİKA