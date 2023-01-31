Giriş Tarihi: 31.01.2023 20:35 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 20:36

Son dakika haberleri: Merih Demiral’ın yeni takımı tarihi bonservis ödeyecek! Dünya devi Inter’e transfer oluyor derken ters köşe: Gerçek ortaya çıktı…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli futbolcular arasında yerini alan 24 yaşındaki savunmacı Merih Demiral, kariyerini İtalya ekibi Atalanta'da sürdürüyor. Fenerbahçe altyapısından yetişerek Avrupa'ya açılan milli savunmacı için dünya devi Inter'in devreye girmişti. Uzun süren transfer görüşmelerinin ardından Inter'e transferi gerçekleşmeyen Merih Demiral'ın yeni takımı belli olmak üzere. Deneyimli stoperin Inter ile olan transfer sürecinin perde arkası da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…