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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Michy Batshuayi, Galatasaraylıları çılgına çevirdi! İlk maçında gündeme damga vurdu...
Giriş Tarihi: 11.07.2024 22:23 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 22:26

SON DAKİKA HABERLERİ: Michy Batshuayi, Galatasaraylıları çılgına çevirdi! İlk maçında gündeme damga vurdu...

Son dakika haberleri... Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, sezonun ilk yurtdışı kampını Avusturya'da gerçekleştiriyor. Yapılacak transferleri de bu kampa yetiştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçına çıktı. LASK Linz ile oynanan mücadeleden 3-2 mağlup ayrılan Galatasaray'da gündeme Michy Batshuayi oturdu. Bu sırada sarı-kırmızılı ekibin gollerini genç savunmacı Metehan Baltacı kaydetti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERLERİ: Michy Batshuayi, Galatasaraylıları çılgına çevirdi! İlk maçında gündeme damga vurdu...

Son dakika haberleri... Avusturya kampında hazırlıklarına devam eden Galatasaray, sezonun ilk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 mağlup oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Michy Batshuayi, Galatasaraylıları çılgına çevirdi! İlk maçında gündeme damga vurdu...

Karşılaşmaya damga vuran oyuncu ise sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Michy Batshuayi oldu.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Michy Batshuayi, Galatasaraylıları çılgına çevirdi! İlk maçında gündeme damga vurdu...

GALATASARAY 3 YILLIĞINA TRANSFER ETMİŞTİ

Galatasaray, temmuz ayının ilk haftasında Michy Batshuayi transferini resmen açıkladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Michy Batshuayi, Galatasaraylıları çılgına çevirdi! İlk maçında gündeme damga vurdu...

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, Batshuayi ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken, yıllık 3 milyon maaş ve 3 milyon euro da imza parası ödeneceği ifade edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Michy Batshuayi, Galatasaraylıları çılgına çevirdi! İlk maçında gündeme damga vurdu...

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Eur, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Eur, 2026-2027 sezonu için 500.000 Eur tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 Eur sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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