SON DAKİKA HABERLERİ: Michy Batshuayi, Galatasaraylıları çılgına çevirdi! İlk maçında gündeme damga vurdu...

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Eur, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Eur, 2026-2027 sezonu için 500.000 Eur tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 Eur sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."