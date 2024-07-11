Giriş Tarihi: 11.07.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
22:26
SON DAKİKA HABERLERİ: Michy Batshuayi, Galatasaraylıları çılgına çevirdi! İlk maçında gündeme damga vurdu...
Son dakika haberleri... Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, sezonun ilk yurtdışı kampını Avusturya'da gerçekleştiriyor. Yapılacak transferleri de bu kampa yetiştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçına çıktı. LASK Linz ile oynanan mücadeleden 3-2 mağlup ayrılan Galatasaray'da gündeme Michy Batshuayi oturdu. Bu sırada sarı-kırmızılı ekibin gollerini genç savunmacı Metehan Baltacı kaydetti. İşte son dakika haberinin detayları...