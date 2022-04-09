Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş, ligin sonu gelmeden 3 farklı hocayla çalışmış oldu. Sezona Sergen Yalçın ile başlayan siyah-beyazlılar, daha sonra Önder Karaveli'yi takımın başına getirdi. Karaveli yönetiminde üst üste gelen kötü sonuçlar, bir teknik direktör değişikliğini daha getirdi. İlk maçına Trabzonspor maçıyla çıkan Valerien Ismael, Vodafone Park'ta oynanan Alanyaspor maçına damga vurdu. Michy Batshuayi ise adeta küllerinden doğdu. İşte son dakika haberinin detayları…