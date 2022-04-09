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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Valerien Ismael ilk iç saha maçına damga vurdu! Beşiktaş'ın rekoruna imza attı...
Giriş Tarihi: 09.04.2022 22:29 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 23:26

Son dakika haberleri: Valerien Ismael ilk iç saha maçına damga vurdu! Beşiktaş'ın rekoruna imza attı...

Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş, ligin sonu gelmeden 3 farklı hocayla çalışmış oldu. Sezona Sergen Yalçın ile başlayan siyah-beyazlılar, daha sonra Önder Karaveli'yi takımın başına getirdi. Karaveli yönetiminde üst üste gelen kötü sonuçlar, bir teknik direktör değişikliğini daha getirdi. İlk maçına Trabzonspor maçıyla çıkan Valerien Ismael, Vodafone Park'ta oynanan Alanyaspor maçına damga vurdu. Michy Batshuayi ise adeta küllerinden doğdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Valerien Ismael ilk iç saha maçına damga vurdu! Beşiktaş’ın rekoruna imza attı...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan siyah-beyazlılar, yeni hocasıyla ilk galibiyetini aldı.

Son dakika haberleri: Valerien Ismael ilk iç saha maçına damga vurdu! Beşiktaş’ın rekoruna imza attı...

Bu sezon taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlı takım, sezona Sergen Yalçın ile başlamıştı.

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Son dakika haberleri: Valerien Ismael ilk iç saha maçına damga vurdu! Beşiktaş’ın rekoruna imza attı...

Sergen Yalçın yönetiminde Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçlar, deneyimli teknik adamın görevine son verilmesine neden oldu.

Son dakika haberleri: Valerien Ismael ilk iç saha maçına damga vurdu! Beşiktaş’ın rekoruna imza attı...

Yalçın'ın ardından takımın başına geçen Önder Karaveli, ilk haftalarda iyi sonuçlar almayı başarsa da daha sonra düşüş yaşadı. Ligde üst sıraları dahi zorlayamayan Beşiktaş'ta, Önder Karaveli'nin de görevine son verildi.

Son dakika haberleri: Valerien Ismael ilk iç saha maçına damga vurdu! Beşiktaş’ın rekoruna imza attı...

Karaveli'nin ardından ise takımın başına genç çalıştırıcı Valerien Ismael getirildi.

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