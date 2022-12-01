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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Muslera'nın neden yedek kaldığı belli oldu! Galatasaray'da büyük endişe...
Giriş Tarihi: 01.12.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 13:50

Son dakika haberleri: Muslera'nın neden yedek kaldığı belli oldu! Galatasaray'da büyük endişe...

Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden Uruguay'da kaleci Fernando Muslera geride kalan 2 maçta da oynatılmadı. SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, forma şansı verilmeyen Fernando Muslera ile ilgili çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. Tüzemen ayrıca Galatasaray yönetimi ve teknik heyetinin tecrübeli kaleciyle ilgili duyduğu endişeyi de paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Muslera’nın neden yedek kaldığı belli oldu! Galatasaray’da büyük endişe...

Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden Uruguay'da kaleci Fernando Muslera geride kalan 2 maçta da oynatılmadı. SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, forma şansı verilmeyen Fernando Muslera ile ilgili çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. Tüzemen ayrıca Galatasaray yönetimi ve teknik heyetinin tecrübeli kaleciyle ilgili duyduğu endişeyi de paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Muslera’nın neden yedek kaldığı belli oldu! Galatasaray’da büyük endişe...

Uruguay'da teknik direktör Oscar Tabarez'in yerine getirilen Diego Alonso, selefinin izlerini silip, kendi bir takım kurmak istiyor.

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Son dakika haberleri: Muslera’nın neden yedek kaldığı belli oldu! Galatasaray’da büyük endişe...

Bu çok doğal ancak Sivas'taki döneminde kulübede oturan Rochet'i kaleye geçirip, Muslera'yı yedek bırakmak tam bir akıl tutulması...

Son dakika haberleri: Muslera’nın neden yedek kaldığı belli oldu! Galatasaray’da büyük endişe...

Muslera, 2010'da dünya dördüncüsü olmuş, 2011'de Copa Amerika'yı kazanan Uruguay'ın kalesini korumuştu.

Son dakika haberleri: Muslera’nın neden yedek kaldığı belli oldu! Galatasaray’da büyük endişe...

Kalecilikten öte lider kimliğine sahip bir oyuncu. Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçtan sonra yüzünden düşen bin parçaydı.

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