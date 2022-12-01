Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden Uruguay'da kaleci Fernando Muslera geride kalan 2 maçta da oynatılmadı. SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, forma şansı verilmeyen Fernando Muslera ile ilgili çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. Tüzemen ayrıca Galatasaray yönetimi ve teknik heyetinin tecrübeli kaleciyle ilgili duyduğu endişeyi de paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...