Son dakika haberleri: Nenad Bjelica ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor! Trabzonspor’dan Süper Lig’e damga vuracak transfer…

Giriş Tarihi: 28.04.2023 18:46 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 18:49

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihi bir şampiyonluğa imza atan Trabzonspor, yeni sezonda beklenmedik bir kırılma yaşadı. Abdullah Avcı yönetiminde beklentilerin oldukça altında kalan bordo-mavili ekip, tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Ligde zirveden de oldukça uzak kalan Trabzonspor'da yönetimin de değişmesiyle birlikte takımın başına Nenad Bjelica getirildi. Yeniden çıkış yakalamak isteyen Fırtına, bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda Trabzonspor'un, Fenerbahçe'den flaş bir transfere imza atabileceği konuşuluyor. İşte son dakika haberinin detayları…