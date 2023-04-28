Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Nenad Bjelica ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor! Trabzonspor’dan Süper Lig’e damga vuracak transfer…
Giriş Tarihi: 28.04.2023 18:46 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 18:49

Son dakika haberleri: Nenad Bjelica ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor! Trabzonspor’dan Süper Lig’e damga vuracak transfer…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihi bir şampiyonluğa imza atan Trabzonspor, yeni sezonda beklenmedik bir kırılma yaşadı. Abdullah Avcı yönetiminde beklentilerin oldukça altında kalan bordo-mavili ekip, tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Ligde zirveden de oldukça uzak kalan Trabzonspor'da yönetimin de değişmesiyle birlikte takımın başına Nenad Bjelica getirildi. Yeniden çıkış yakalamak isteyen Fırtına, bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda Trabzonspor'un, Fenerbahçe'den flaş bir transfere imza atabileceği konuşuluyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Nenad Bjelica ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor! Trabzonspor’dan Süper Lig’e damga vuracak transfer…

Son dakika haberleri… Abdullah Avcı yönetiminde geçtiğimiz sezon büyük bir zafer elde eden Trabzonspor, uzun yıllar sonra Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Son dakika haberleri: Nenad Bjelica ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor! Trabzonspor’dan Süper Lig’e damga vuracak transfer…

2022-2023 sezonuna da iddialı başlayan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde beklentilerin altında kaldı ve zirveden uzaklaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Nenad Bjelica ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor! Trabzonspor’dan Süper Lig’e damga vuracak transfer…

Sezon içerisinde büyük bir kırılma yaşayan bordo-mavililerde, yönetim ve teknik direktör değişimi yaşandı.

Son dakika haberleri: Nenad Bjelica ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor! Trabzonspor’dan Süper Lig’e damga vuracak transfer…

Yeni başkan Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı'nın ardından takımın başına Nenad Bjelica'yı getirdi.

Son dakika haberleri: Nenad Bjelica ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor! Trabzonspor’dan Süper Lig’e damga vuracak transfer…

Bjelica ile yeniden çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor, bir yandan da transfere ağırlık verdi.

SON DAKİKA