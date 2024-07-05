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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Oğuz Aydın’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken başka Süper Lig devine gidiyor
Giriş Tarihi: 05.07.2024 20:21 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 20:23

Son dakika haberleri: Oğuz Aydın’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken başka Süper Lig devine gidiyor

Son dakika haberleri... Futbolda Avrupa Şampiyonası tam gaz devam ederken transfer gündeminde de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun parlayan yıldızlarından birisi olan Oğuz Aydın, dev kulüplerin radarına girmişti. Fransa'dan Nice'in de takip ettiği milli futbolcu için Galatasaray'ın teklifi masadaydı. Ancak Alanyaspor yönetimine bir başka Süper Lig devinden daha teklif geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Oğuz Aydın’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken başka Süper Lig devine gidiyor

Son dakika haberleri… Futbolda Avrupa Şampiyonası tam gaz devam ederken Süper Lig devleri de transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Son dakika haberleri: Oğuz Aydın’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken başka Süper Lig devine gidiyor

Galatasaray'ın şampiyonlukla noktaladığı sezonun parlayan isimlerinden birisi olan Oğuz Aydın, Alanyaspor formasıyla gösterdiği performans sayesinde dikkatleri çekti.

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Son dakika haberleri: Oğuz Aydın’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken başka Süper Lig devine gidiyor

Hollanda doğumlu ve AZ Alkmaar altyapısından çıkan 23 yaşındaki futbolcu, Fatih Tekke yönetiminde kariyerinin en iyi dönemini geçirdi.

Son dakika haberleri: Oğuz Aydın’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken başka Süper Lig devine gidiyor

Bu sezon Alanyaspor ile 38 resmi maçta görev yapan Oğuz Aydın, 13 gol ve 8 asistle oynuyor.

Son dakika haberleri: Oğuz Aydın’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken başka Süper Lig devine gidiyor

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun yeni sezonda farklı bir takıma transfer olması beklenirken oldukça sürpriz bir iddia geldi.

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