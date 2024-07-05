Giriş Tarihi: 05.07.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
20:23
Son dakika haberleri: Oğuz Aydın’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken başka Süper Lig devine gidiyor
Son dakika haberleri... Futbolda Avrupa Şampiyonası tam gaz devam ederken transfer gündeminde de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun parlayan yıldızlarından birisi olan Oğuz Aydın, dev kulüplerin radarına girmişti. Fransa'dan Nice'in de takip ettiği milli futbolcu için Galatasaray'ın teklifi masadaydı. Ancak Alanyaspor yönetimine bir başka Süper Lig devinden daha teklif geldi. İşte son dakika haberinin detayları...