Son dakika haberleri: Okan Buruk kararını verdi! Transferde Seferovic yerine gurbetçi golcü...

MUSLERA VE ICARDI YOK

Cezalı Muslera ve tedavisi devam eden Icardi bu hafta Aslan'ı yalnız bırakacak. Okan Buruk, kupada dinlendirdiği as oyuncuları Boey, Abdülkerim, Kerem ve Mertens'e İstanbulspor maçında ilk 11'de forma verecek.

Bu arada Galatasaray'da Sacha Boey, Abdülkerim, Torreira, Oliveira ve Kerem sarı kart cezası sınırında...