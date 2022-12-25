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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Okan Buruk kararını verdi! Transferde Seferovic yerine gurbetçi golcü...
Giriş Tarihi: 25.12.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 12:00

Son dakika haberleri: Okan Buruk kararını verdi! Transferde Seferovic yerine gurbetçi golcü...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de kaldığı yerden devam etmek isteyen Galatasaray bugün evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Ara transfer dönemi yaklaşırken sarı kırmızılı takımda da hareketlilik devam ediyor. Okan Buruk, beklentilerin altında kalan Seferovic için kararını verdi. Galatasaray'da hedef, Premier Lig'de forma giyen gurbetçi golcü. İşte son dakika haberinin detaylar...

Son dakika haberleri: Okan Buruk kararını verdi! Transferde Seferovic yerine gurbetçi golcü...

Üst üste gelen Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle Dünya Kupası arasına moralli giren Galatasaray, Süper Lig'e İstanbulspor maçıyla kaldığı yerden devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım, 8 Ocak'ta oynayacağı Fenerbahçe derbisine 6 maçlık galibiyet serisiyle gitmenin planlarını yapıyor.

Son dakika haberleri: Okan Buruk kararını verdi! Transferde Seferovic yerine gurbetçi golcü...

Kadıköy'e kadar sırasıyla İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da hedef, bu 3 maçta 9 puan almak ve 6'lı seriyi tamamlamak..

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Son dakika haberleri: Okan Buruk kararını verdi! Transferde Seferovic yerine gurbetçi golcü...

MUSLERA VE ICARDI YOK

Cezalı Muslera ve tedavisi devam eden Icardi bu hafta Aslan'ı yalnız bırakacak. Okan Buruk, kupada dinlendirdiği as oyuncuları Boey, Abdülkerim, Kerem ve Mertens'e İstanbulspor maçında ilk 11'de forma verecek.

Bu arada Galatasaray'da Sacha Boey, Abdülkerim, Torreira, Oliveira ve Kerem sarı kart cezası sınırında...

Son dakika haberleri: Okan Buruk kararını verdi! Transferde Seferovic yerine gurbetçi golcü...

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA 'MORAL' ZAMMI YAPILDI

Bu arada Dünya Kupası arasında Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatan Galatasaray yönetimi, iç transferde Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadı. Ancak yönetim, Antalya kampında yaptığı hamleyle Kerem'in gönlünü aldı.

Son dakika haberleri: Okan Buruk kararını verdi! Transferde Seferovic yerine gurbetçi golcü...

Muslera ve Gomis'in ardından üçüncü kaptanlığa getirilen Kerem, takım arkadaşları adına sorumluluk aldığı için mutlu oldu. Morallenen yıldız oyuncu, Keçiörengücü maçında oyuna girip turu getiren golün asistini yaptı.

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