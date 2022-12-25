Giriş Tarihi: 25.12.2022 12:00
Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
12:00
Son dakika haberleri: Okan Buruk kararını verdi! Transferde Seferovic yerine gurbetçi golcü...
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de kaldığı yerden devam etmek isteyen Galatasaray bugün evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Ara transfer dönemi yaklaşırken sarı kırmızılı takımda da hareketlilik devam ediyor. Okan Buruk, beklentilerin altında kalan Seferovic için kararını verdi. Galatasaray'da hedef, Premier Lig'de forma giyen gurbetçi golcü. İşte son dakika haberinin detaylar...