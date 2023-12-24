Giriş Tarihi: 24.12.2023 22:23 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 22:24

Son dakika haberleri: Okan Buruk maç sonunda çılgına döndü! İsmail Kartal’dan olay yanıt: Dev derbide VAR ve Arda Kardeşler için flaş sözler…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Ligin 18. haftasında oynanan Fenerbahçe ile Galatasaray mücadelesi, 0-0 sona erdi. Golsüz beraberlikle sonuçlanan dev mücadele, futbolseverlere beklentilerin altında bir futbol seyri sundu. Karşılaşmaya tartışmalı kararlar, sarı kartlar ve faul düdükleri damga vururken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele sonunda adeta çılgına döndü. Buruk, maçın hakemi Arda Kardeşler için de flaş açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…