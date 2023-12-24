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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Okan Buruk maç sonunda çılgına döndü! İsmail Kartal’dan olay yanıt: Dev derbide VAR ve Arda Kardeşler için flaş sözler…
Giriş Tarihi: 24.12.2023 22:23 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 22:24

Son dakika haberleri: Okan Buruk maç sonunda çılgına döndü! İsmail Kartal’dan olay yanıt: Dev derbide VAR ve Arda Kardeşler için flaş sözler…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Ligin 18. haftasında oynanan Fenerbahçe ile Galatasaray mücadelesi, 0-0 sona erdi. Golsüz beraberlikle sonuçlanan dev mücadele, futbolseverlere beklentilerin altında bir futbol seyri sundu. Karşılaşmaya tartışmalı kararlar, sarı kartlar ve faul düdükleri damga vururken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele sonunda adeta çılgına döndü. Buruk, maçın hakemi Arda Kardeşler için de flaş açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Okan Buruk maç sonunda çılgına döndü! İsmail Kartal’dan olay yanıt: Dev derbide VAR ve Arda Kardeşler için flaş sözler…

Son dakika haberleri… Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı derbiden bir puan çıkardı.

Son dakika haberleri: Okan Buruk maç sonunda çılgına döndü! İsmail Kartal’dan olay yanıt: Dev derbide VAR ve Arda Kardeşler için flaş sözler…

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kontrollü bir oyun tercih eden iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı.

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Son dakika haberleri: Okan Buruk maç sonunda çılgına döndü! İsmail Kartal’dan olay yanıt: Dev derbide VAR ve Arda Kardeşler için flaş sözler…

Toplam 45 faulle sahne olan karşılaşmada oyunun akışı sık sık kesilirken, düşük tempoda geçen mücadele golsüz berabere sonuçlandı.

Son dakika haberleri: Okan Buruk maç sonunda çılgına döndü! İsmail Kartal’dan olay yanıt: Dev derbide VAR ve Arda Kardeşler için flaş sözler…

İki takımın da puanını 44'e çıkardığı ligde Fenerbahçe ilk yarıyı lider, Galatasaray ise averajla ikinci sırada tamamladı.

Son dakika haberleri: Okan Buruk maç sonunda çılgına döndü! İsmail Kartal’dan olay yanıt: Dev derbide VAR ve Arda Kardeşler için flaş sözler…

OKAN BURUK'TAN FLAŞ SÖZLER

Karşılaşmanın hemen ardından Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA