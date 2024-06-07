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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Okan Buruk 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı! Yeni maaşı belli oldu...
Giriş Tarihi: 07.06.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 12:58

Son dakika haberleri: Okan Buruk 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı! Yeni maaşı belli oldu...

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Cimbom'u 2 sene üst üste şampiyon yapmayı başaran teknik direktör Okan Buruk, bugün Dursun Özbek başkanlığında 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. 50 yaşındaki deneyimli hocanın yeni maaşı da belli oldu. İşte Okan Buruk'un açıklamaları ve yeni sözleşmesinin detayları...

Son dakika haberleri: Okan Buruk 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı! Yeni maaşı belli oldu...

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılı camia, teknik direktör Okan Buruk'la 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Okan Buruk'un yeni maaşı da belli oldu.

Son dakika haberleri: Okan Buruk 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı! Yeni maaşı belli oldu...

Başkan Dursun Özbek'le birlikte basın toplantısında konuşan Okan Buruk, yeni transferler, Jose Mourinho'nun gelişi ve Batshuayi ve İlkay Gündoğan hakkında çarpıcı cevaplar verdi.

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Son dakika haberleri: Okan Buruk 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı! Yeni maaşı belli oldu...

"ÇOK ACİL SAĞ BEK ALINACAK"

Kadro yapısının bir yıl öncesine göre daha oturmuş olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, transfer planlamasıyla ilgili şunları kaydetti:

Son dakika haberleri: Okan Buruk 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı! Yeni maaşı belli oldu...

"Elimizde çok iyi oyuncular var. Orta sahada çok iyi oyuncularımız var, onların dışında profil bakacağız. Hem Türkiye hem de Şampiyonlar Ligi'ne uygun orta saha bakacağız. Bize çok büyük katkı sağlayacak oyuncu lazım. Başkanımız en iyisi için yetki verdi. Bütçemiz olacak. Alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız. Çok acil sağ bek alınacak. Orta sahaya transfer yapacağız. Hücum hattına destek olabilecek oyuncular düşünüyoruz. Çok önemli oyuncular belirledik. Taraftarları çok mutlu edecek transferler yapacağız, hepsi rahat olsun."

Son dakika haberleri: Okan Buruk 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı! Yeni maaşı belli oldu...

"MOURINHO'NUN GELİŞİNDE PAYIM YOK"

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesinde payının olup olmamasıyla ilgili soruya, "Görüşmelerde ben yoktum." diyerek esprili bir yanıt veren Buruk, "Her takım için teknik direktör çok önemli. Beşiktaş başarılı bir teknik adamla imza attı. Trabzonspor, Abdullah Avcı gibi başarılı bir teknik adamla devam ediyor. 4 takım da yarışın içinde olacak ve geçen yıldan daha çekişmeli bir sezon olacak. Rekorları rakiplerimiz olduğu için kırıyoruz. Bu rekabetin içinde yine büyük başarılara ulaşmak istiyoruz. Biz sadece kendi takımımıza odaklanacağız. Bunu yaptığımızda ligin en iddialı takımı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Jose Mourinho'nun gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?"

Okan Buruk: "Ben yoktum görüşmelerde, payım olduğunu düşünmüyorum." (Gülerek)

Dursun Özbek: "Bence var, bence var..."

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