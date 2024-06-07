Son dakika haberleri: Okan Buruk 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı! Yeni maaşı belli oldu...

"MOURINHO'NUN GELİŞİNDE PAYIM YOK"

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesinde payının olup olmamasıyla ilgili soruya, "Görüşmelerde ben yoktum." diyerek esprili bir yanıt veren Buruk, "Her takım için teknik direktör çok önemli. Beşiktaş başarılı bir teknik adamla imza attı. Trabzonspor, Abdullah Avcı gibi başarılı bir teknik adamla devam ediyor. 4 takım da yarışın içinde olacak ve geçen yıldan daha çekişmeli bir sezon olacak. Rekorları rakiplerimiz olduğu için kırıyoruz. Bu rekabetin içinde yine büyük başarılara ulaşmak istiyoruz. Biz sadece kendi takımımıza odaklanacağız. Bunu yaptığımızda ligin en iddialı takımı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Jose Mourinho'nun gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?"

Okan Buruk: "Ben yoktum görüşmelerde, payım olduğunu düşünmüyorum." (Gülerek)

Dursun Özbek: "Bence var, bence var..."