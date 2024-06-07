Giriş Tarihi: 07.06.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
12:58
Son dakika haberleri: Okan Buruk 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı! Yeni maaşı belli oldu...
Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Cimbom'u 2 sene üst üste şampiyon yapmayı başaran teknik direktör Okan Buruk, bugün Dursun Özbek başkanlığında 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. 50 yaşındaki deneyimli hocanın yeni maaşı da belli oldu. İşte Okan Buruk'un açıklamaları ve yeni sözleşmesinin detayları...