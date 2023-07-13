Son dakika haberleri: Okan Buruk’un gözbebeğini Fenerbahçe alıyor! Süper Lig’de yılın transfer çalımı: Kimse bunu beklemiyordu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde de hareketli günler geçiriyor. Şu ana kadar Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymański, Umut Nayir ve Alexander Djiku'yu transfer eden sarı-lacivertli ekip, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İsmail Kartal yönetiminde önümüzdeki sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, Avrupa'da da başarılı bir performans sergilemenin peşinde. Bu sırada sarı-lacivertli ekibin, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da iyi izler bırakan yıldız isim için temasa geçtiği ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları…