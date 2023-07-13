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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Okan Buruk’un gözbebeğini Fenerbahçe alıyor! Süper Lig’de yılın transfer çalımı: Kimse bunu beklemiyordu…
Giriş Tarihi: 13.07.2023 23:50 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 23:52

Son dakika haberleri: Okan Buruk’un gözbebeğini Fenerbahçe alıyor! Süper Lig’de yılın transfer çalımı: Kimse bunu beklemiyordu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde de hareketli günler geçiriyor. Şu ana kadar Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymański, Umut Nayir ve Alexander Djiku'yu transfer eden sarı-lacivertli ekip, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İsmail Kartal yönetiminde önümüzdeki sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, Avrupa'da da başarılı bir performans sergilemenin peşinde. Bu sırada sarı-lacivertli ekibin, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da iyi izler bırakan yıldız isim için temasa geçtiği ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Okan Buruk’un gözbebeğini Fenerbahçe alıyor! Süper Lig’de yılın transfer çalımı: Kimse bunu beklemiyordu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu Jorge Jesus yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz haftalarda İsmail Kartal'ı göreve getirdi.

Son dakika haberleri: Okan Buruk’un gözbebeğini Fenerbahçe alıyor! Süper Lig’de yılın transfer çalımı: Kimse bunu beklemiyordu…

Sarı-lacivertli ekipteki üçüncü dönemine giren Kartal, takımını şampiyonluğa ulaştırmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

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Son dakika haberleri: Okan Buruk’un gözbebeğini Fenerbahçe alıyor! Süper Lig’de yılın transfer çalımı: Kimse bunu beklemiyordu…

Yaz kampı olarak Rusya'yı tercih eden Fenerbahçe, transfer dönemine de oldukça hareketli başladı.

Son dakika haberleri: Okan Buruk’un gözbebeğini Fenerbahçe alıyor! Süper Lig’de yılın transfer çalımı: Kimse bunu beklemiyordu…

Şu ana kadar tam 5 transferi resmiyete kavuşturan Kanarya, Dzeko, Kent, Szymanski, Umut Nayir ve Djiku'yu kadrosuna kattı.

Son dakika haberleri: Okan Buruk’un gözbebeğini Fenerbahçe alıyor! Süper Lig’de yılın transfer çalımı: Kimse bunu beklemiyordu…

Fenerbahçe, turnuva kapsamındaki son maçını 15 Temmuz Cumartesi günü Sdyushor Smena Stadı'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile yapacak.

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