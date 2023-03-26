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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Olay yaratan Fatih Terim iddiası! A Milli Takım derken büyük ters köşe...
Giriş Tarihi: 26.03.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 11:19

Son dakika haberleri: Olay yaratan Fatih Terim iddiası! A Milli Takım derken büyük ters köşe...

Son dakika haberleri... Galatasaray'dan ayrıldığından bu yana boşta olan Fatih Terim teknik direktörlüğe geri dönmeye hazırlanıyor... Galatasaray taraftarlarının bir dönem kulübe başkan olmasını istediği İmparator'un adı son dönemde A Milli Takım için yeniden geçiyordu. Fatih Terim sürpriz bir takıma imza atarak herkesi şaşırtabilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Olay yaratan Fatih Terim iddiası! A Milli Takım derken büyük ters köşe...

Son dakika haberleri... Galatasaray'dan ayrıldığından bu yana boşta olan Fatih Terim teknik direktörlüğe geri dönmeye hazırlanıyor... Galatasaray taraftarlarının bir dönem kulübe başkan olmasını istediği İmparator'un adı son dönemde A Milli Takım için yeniden geçiyordu. Fatih Terim sürpriz bir takıma imza atarak herkesi şaşırtabilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Olay yaratan Fatih Terim iddiası! A Milli Takım derken büyük ters köşe...

Galatasaray'da 1 UEFA Kupası, 8 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa kazanarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazan Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönmeye hazırlanıyor.

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Son dakika haberleri: Olay yaratan Fatih Terim iddiası! A Milli Takım derken büyük ters köşe...

Galatasaray efsanesi Fatih Terim, geçtiğimiz sezon Burak Elmas tarafından görevden alınmış ve yerine Domenec Torrent getirilmişti.

Son dakika haberleri: Olay yaratan Fatih Terim iddiası! A Milli Takım derken büyük ters köşe...

FATİH TERİM: GALATASARAY TEK YÖNLÜ BİR BİLET

Terim ayrılık sonrası The Athletic'e yaptığı açıklamada "Ayrılık kararı beklediğim bir şey değildi. Şimdi zihinsel olarak rahatlamak için biraz zamana ihtiyacım var.

Son dakika haberleri: Olay yaratan Fatih Terim iddiası! A Milli Takım derken büyük ters köşe...

Galatasaray tek yönlü bir bilet. Galatasaray beni isteğinde, hiçbir zaman hayır demedim. Galatasaray benim yuvam, ailem. Ben Galatasaray'a aidim. Galatasaraylıyım ve bunu böyle gösteriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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