Giriş Tarihi: 26.03.2023 11:19
Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
11:19
Son dakika haberleri: Olay yaratan Fatih Terim iddiası! A Milli Takım derken büyük ters köşe...
Son dakika haberleri... Galatasaray'dan ayrıldığından bu yana boşta olan Fatih Terim teknik direktörlüğe geri dönmeye hazırlanıyor... Galatasaray taraftarlarının bir dönem kulübe başkan olmasını istediği İmparator'un adı son dönemde A Milli Takım için yeniden geçiyordu. Fatih Terim sürpriz bir takıma imza atarak herkesi şaşırtabilir. İşte son dakika haberinin detayları...