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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Olaylı maçın ardından Ahmet Çakar'dan şoke eden sözler! 'İnfaz ettiler! Büyük saçmalık, bugünden tezi yok...'
Giriş Tarihi: 04.01.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 07:39

Son dakika haberleri: Olaylı maçın ardından Ahmet Çakar'dan şoke eden sözler! 'İnfaz ettiler! Büyük saçmalık, bugünden tezi yok...'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. İlk yarısını yenik tamamladığı maçta önemli bir geri dönüşe imza atan sarı-lacivertliler, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Kritik mücadelenin ardından kritik değerlendirmeler yapılırken, SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar çok konuşulacak bir öneriyi gündeme taşıdı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Olaylı maçın ardından Ahmet Çakar’dan şoke eden sözler! ’İnfaz ettiler! Büyük saçmalık, bugünden tezi yok...’

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. İlk yarısını yenik tamamladığı maçta önemli bir geri dönüşe imza atan sarı-lacivertliler, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Kritik mücadelenin ardından kritik değerlendirmeler yapılırken, SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar çok konuşulacak bir öneriyi gündeme taşıdı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Olaylı maçın ardından Ahmet Çakar’dan şoke eden sözler! ’İnfaz ettiler! Büyük saçmalık, bugünden tezi yok...’

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

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Son dakika haberleri: Olaylı maçın ardından Ahmet Çakar’dan şoke eden sözler! ’İnfaz ettiler! Büyük saçmalık, bugünden tezi yok...’

Mücadelenin ilk yarısını 1-0 yenik tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda geri dönmeyi başardı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Son dakika haberleri: Olaylı maçın ardından Ahmet Çakar’dan şoke eden sözler! ’İnfaz ettiler! Büyük saçmalık, bugünden tezi yok...’

Büyük tartışmaların yaşandığı birçok pozisyon olan mücadeleyi değerlendiren SABAH Spor yazarları, dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Son dakika haberleri: Olaylı maçın ardından Ahmet Çakar’dan şoke eden sözler! ’İnfaz ettiler! Büyük saçmalık, bugünden tezi yok...’

İşte usta kalemlerin değerlendirmeleri;

ÖMER ÜRÜNDÜL: SERDAR ÇOK İYİYDİ

İlk devreyi çok kötü oynayarak yenik bitiren Fenerbahçe, ikinci yarıdaki hırsı ve yüksek temposuyla maçı çevirdi. Derbi öncesi zor deplasmandan çok önemli bir 3 puan kazandı. İlk 35 dakika maçın kader süresiydi. Fenerbahçe direkten dönen şut dışında önemli bir şey yapmadı, ayrıca bir de 14. dakikada skor olarak geriye düştü. Sonraki 20 dakikalık bölümde, defans bloğu önde çizgi halindeyken sürekli top kayıpları yaptılar. Antalyaspor, bu avantajlı ortamda girişimlerde bulunsa da ikinci gol fırsatını değerlendiremediler.

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