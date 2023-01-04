Giriş Tarihi: 04.01.2023 07:39
Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
07:39
Son dakika haberleri: Olaylı maçın ardından Ahmet Çakar'dan şoke eden sözler! 'İnfaz ettiler! Büyük saçmalık, bugünden tezi yok...'
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. İlk yarısını yenik tamamladığı maçta önemli bir geri dönüşe imza atan sarı-lacivertliler, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Kritik mücadelenin ardından kritik değerlendirmeler yapılırken, SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar çok konuşulacak bir öneriyi gündeme taşıdı. İşte ayrıntılar...