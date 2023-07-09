Giriş Tarihi: 09.07.2023 00:33 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 00:38

Son dakika haberleri: Paris Saint-Germain’de ayrılık depremi! Galatasaray ve Fenerbahçe peşlerindeydi tam 12 dünya yıldızı satış listesinde…

Son dakika haberleri… Avrupa'nın en büyük futbol kulüpleri arasında yer alan Fransız devi Paris Saint-Germain, aynı zamanda son yılların da en tartışmalı kulübü. Ligue 1'de mücadele eden PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlıkları yüzünden taraftarının tepkisini çekmeye devam ediyor. Lionel Messi'yi transfer ettikten sonra da bu kupayı kazanamayan PSG, Kylian Mbappe'yi de elinden kaçırmak üzere. Öte yandan yeni transferleriyle sezona hazırlanan Fransız devi, gelir gider dengesi adına tam 11 yıldızını satışa çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları…