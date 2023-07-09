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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Paris Saint-Germain’de ayrılık depremi! Galatasaray ve Fenerbahçe peşlerindeydi tam 12 dünya yıldızı satış listesinde…
Giriş Tarihi: 09.07.2023 00:33 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 00:38

Son dakika haberleri: Paris Saint-Germain’de ayrılık depremi! Galatasaray ve Fenerbahçe peşlerindeydi tam 12 dünya yıldızı satış listesinde…

Son dakika haberleri… Avrupa'nın en büyük futbol kulüpleri arasında yer alan Fransız devi Paris Saint-Germain, aynı zamanda son yılların da en tartışmalı kulübü. Ligue 1'de mücadele eden PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlıkları yüzünden taraftarının tepkisini çekmeye devam ediyor. Lionel Messi'yi transfer ettikten sonra da bu kupayı kazanamayan PSG, Kylian Mbappe'yi de elinden kaçırmak üzere. Öte yandan yeni transferleriyle sezona hazırlanan Fransız devi, gelir gider dengesi adına tam 11 yıldızını satışa çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Paris Saint-Germain’de ayrılık depremi! Galatasaray ve Fenerbahçe peşlerindeydi tam 12 dünya yıldızı satış listesinde…

Son dakika haberleri… Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, yeni sezona yeni transferleriyle birlikte hazırlanıyor.

Son dakika haberleri: Paris Saint-Germain’de ayrılık depremi! Galatasaray ve Fenerbahçe peşlerindeydi tam 12 dünya yıldızı satış listesinde…

Christophe Galtier'in takımdan gönderilmesinin ardından Luis Enrique'yi teknik direktörlük koltuğuna oturtan dünya devi, tam 12 oyuncusunu satışa çıkardı.

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Son dakika haberleri: Paris Saint-Germain’de ayrılık depremi! Galatasaray ve Fenerbahçe peşlerindeydi tam 12 dünya yıldızı satış listesinde…

Paris ekibi yeni transferlerine yer açabilmek için pek çok isimle yollarını ayırmayı planlıyor.

Son dakika haberleri: Paris Saint-Germain’de ayrılık depremi! Galatasaray ve Fenerbahçe peşlerindeydi tam 12 dünya yıldızı satış listesinde…

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Luis Enrique 12 ismi kara listeye aldı ve bu oyuncuları kadroda düşünmediğini yönetime bildirdi.

Son dakika haberleri: Paris Saint-Germain’de ayrılık depremi! Galatasaray ve Fenerbahçe peşlerindeydi tam 12 dünya yıldızı satış listesinde…

12 futbolcu arasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği isimler yer alırken, İstanbul'un 2 dev kulübü ise transferleri gerçekleştirebilmek için adeta pusuda bekliyor.

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