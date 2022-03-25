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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Talihsiz gecede gözyaşlarına boğuldu! Burak Yılmaz Portekiz maçından sonra resmen açıkladı: "Son maçım..."
Giriş Tarihi: 25.03.2022 01:21 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 01:55

Son dakika haberleri: Talihsiz gecede gözyaşlarına boğuldu! Burak Yılmaz Portekiz maçından sonra resmen açıkladı: "Son maçım..."

Son dakika haberleri… 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, sahadan 3-1 mağlup ayrılarak Dünya Kupası şansını yitirdi. Maçın son dakikalarında Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı, kırılma anı olarak tarihe geçti. Karşılaşmanın ardından büyük bir üzüntü yaşayan milli oyuncumuz Burak Yılmaz, son düdükle birlikte gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Burak Yılmaz, Portekiz maçından sonra milli takım kararını da açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Talihsiz gecede gözyaşlarına boğuldu! Burak Yılmaz Portekiz maçından sonra resmen açıkladı: Son maçım...

Son dakika haberleri… 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Son dakika haberleri: Talihsiz gecede gözyaşlarına boğuldu! Burak Yılmaz Portekiz maçından sonra resmen açıkladı: Son maçım...

İlk yarıyı Portekiz Otavio ve Jota'nın golleriyle 2-0 önde kapattı. Milli takım Burak Yılmaz ile 65'te farkı 1'e indirdi. 90+4. dakikada Nunes'in attığı gol maçın sonucunu belirledi.

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Son dakika haberleri: Talihsiz gecede gözyaşlarına boğuldu! Burak Yılmaz Portekiz maçından sonra resmen açıkladı: Son maçım...

Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde, 29 Mart Salı günü Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ise, Kuzey Makedonya'ya sahasında 1-0 mağlup olan İtalya ile aynı gün Konya'da özel maçta karşılaşacak.

Son dakika haberleri: Talihsiz gecede gözyaşlarına boğuldu! Burak Yılmaz Portekiz maçından sonra resmen açıkladı: Son maçım...

BURAK YILMAZ PENALTI ATIŞINDAN YARARLANAMADI

Ay-yıldızlı ekip 85. dakikada Burak Yılmaz ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

Son dakika haberleri: Talihsiz gecede gözyaşlarına boğuldu! Burak Yılmaz Portekiz maçından sonra resmen açıkladı: Son maçım...

82. dakikada Enes Ünal, Portekiz ceza sahasında Fonte ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarına gelerek izledi ve penaltı kararını verdi.

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