Giriş Tarihi: 25.03.2022 01:21 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 01:55

Son dakika haberleri: Talihsiz gecede gözyaşlarına boğuldu! Burak Yılmaz Portekiz maçından sonra resmen açıkladı: "Son maçım..."

Son dakika haberleri… 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, sahadan 3-1 mağlup ayrılarak Dünya Kupası şansını yitirdi. Maçın son dakikalarında Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı, kırılma anı olarak tarihe geçti. Karşılaşmanın ardından büyük bir üzüntü yaşayan milli oyuncumuz Burak Yılmaz, son düdükle birlikte gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Burak Yılmaz, Portekiz maçından sonra milli takım kararını da açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…