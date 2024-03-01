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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Real Madrid son kararını verdi! Carlo Ancelotti isyan etmişti: Arda Güler’i açıkladılar…
Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 16:27

Son dakika haberleri: Real Madrid son kararını verdi! Carlo Ancelotti isyan etmişti: Arda Güler’i açıkladılar…

Son dakika haberleri… Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, eflatun-beyazlı ekipte henüz beklediği forma şanslarını bulamadı. Transfer olmasından kısa bir süre sonra ağır bir sakatlık geçiren Arda Güler, daha sonra yaşadığı üst üste sakatlıklarla beraber yaklaşık 6 ay boyunca sahalardan uzak kalmıştı. Geri dönüşünün ardından şans bulmakta zorlanan genç oyuncu için Real Madrid yönetimi son kararını verdi. Carlo Ancelotti'nin de Arda Güler için isyan ettiği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Real Madrid son kararını verdi! Carlo Ancelotti isyan etmişti: Arda Güler’i açıkladılar…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla adından söz ettiren Arda Güler, özellikle geçtiğimiz sezon izleyenleri büyüledi.

Son dakika haberleri: Real Madrid son kararını verdi! Carlo Ancelotti isyan etmişti: Arda Güler’i açıkladılar…

Sarı-lacivertli ekipte bulduğu tüm forma şanslarını iyi değerlendiren Arda, dünya devlerini peşine taktı.

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Son dakika haberleri: Real Madrid son kararını verdi! Carlo Ancelotti isyan etmişti: Arda Güler’i açıkladılar…

Yaz transfer sezonunda Real Madrid ve Barcelona'yı transfer yarışına sokan genç oyuncu, tercihini eflatun-beyazlılardan yana kullandı.

Son dakika haberleri: Real Madrid son kararını verdi! Carlo Ancelotti isyan etmişti: Arda Güler’i açıkladılar…

Dünyanın en büyük takımları arasında başı çeken bir kulübe giden Arda Güler, kariyerinde beklenen sıçrayışı henüz gerçekleştiremedi.

Son dakika haberleri: Real Madrid son kararını verdi! Carlo Ancelotti isyan etmişti: Arda Güler’i açıkladılar…

Real Madrid'e transfer olmasından kısa bir süre sonra sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, forma şansı bulmakta zorlanıyor.

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