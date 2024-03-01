Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
16:27
Son dakika haberleri: Real Madrid son kararını verdi! Carlo Ancelotti isyan etmişti: Arda Güler’i açıkladılar…
Son dakika haberleri… Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, eflatun-beyazlı ekipte henüz beklediği forma şanslarını bulamadı. Transfer olmasından kısa bir süre sonra ağır bir sakatlık geçiren Arda Güler, daha sonra yaşadığı üst üste sakatlıklarla beraber yaklaşık 6 ay boyunca sahalardan uzak kalmıştı. Geri dönüşünün ardından şans bulmakta zorlanan genç oyuncu için Real Madrid yönetimi son kararını verdi. Carlo Ancelotti'nin de Arda Güler için isyan ettiği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…