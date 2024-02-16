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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu…
Giriş Tarihi: 16.02.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 15:29

Son dakika haberleri: Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla birlikte dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu Arda Güler, sezon başında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmuştu. Transfer olduktan sonra yaklaşık 6 ay boyunca sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan milli futbolcu, büyük şanssızlık yaşadı. Sakatlık sürecinin ardından yeniden formasına kavuşan Arda Güler, henüz Real Madrid'de istediği süreyi alamadı. Bu nedenle yeni bir takıma imza atacağı söylenen genç yıldızın imza tarihi bile belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu…

Son dakika haberleri… Gençlerbirliği altyapısından yetişerek Fenerbahçe'ye transfer olan ve kendini ispat eden Arda Güler, kariyerinde büyük bir sıçrama gerçekleştirdi.

Son dakika haberleri: Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu…

Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon bulduğu tüm forma şanslarını iyi değerlendiren genç futbolcu, Real Madrid'e transfer oldu.

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Son dakika haberleri: Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu…

Yaz transfer döneminde kulübüne tam 20 milyon Euro kazandırarak İspanyol devine transfer olan Arda Güler, sezona büyük bir şanssızlıkla başladı.

Son dakika haberleri: Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu…

Üst üste yaşadığı sakatlıklarla birlikte yaklaşık 6 ay boyunca sahalardan uzak kalan genç futbolcu, geri dönüşünün ardından formasını giymeye başladı.

Son dakika haberleri: Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu…

Eflatun-beyazlılarda şu ana kadar 89 dakika sahada kalan Arda Güler, henüz gol ve asist katkısında bulunamadı.

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