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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Real Madrid’in kararı damga vurmuştu! Arda Güler’in yeni adresini duyurdular…
Giriş Tarihi: 23.01.2024 22:48 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 22:49

Son dakika haberleri: Real Madrid’in kararı damga vurmuştu! Arda Güler’in yeni adresini duyurdular…

Son dakika haberleri… Futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan ve kısa sürede Fenerbahçe'ye transfer olan Arda Güler, burada gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm forma şanslarını iyi değerlendiren genç futbolcu, Fenerbahçe'ye de rekor bir bonservis bedeli kazandırarak Real Madrid'e transfer oldu. Dünya devinde henüz işler yolunda gitmeye başlamamışken Real Madrid'in oyuncuyu kiralık olarak göndereceği yazıldı. İspanyollar, son yaptıkları haberlerle Arda Güler'in de yeni adresini duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Real Madrid’in kararı damga vurmuştu! Arda Güler’in yeni adresini duyurdular…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en çok gelecek vaat eden isimlerinden birisi olan Arda Güler, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kısa sürede adını duyurdu.

Son dakika haberleri: Real Madrid’in kararı damga vurmuştu! Arda Güler’in yeni adresini duyurdular…

Sarı-lacivertli ekipte bulduğu tüm forma şanslarını iyi değerlendiren Arda Güler, dünya devlerini peşine takmayı başardı.

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Son dakika haberleri: Real Madrid’in kararı damga vurmuştu! Arda Güler’in yeni adresini duyurdular…

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanan genç futbolcu, sezon başında transferin en çok konuşulan oyuncusu oldu.

Son dakika haberleri: Real Madrid’in kararı damga vurmuştu! Arda Güler’in yeni adresini duyurdular…

Real Madrid ve Barcelona gibi iki dev kulübü transferde karşı karşıya getiren milli futbolcunun tercihi eflatun-beyazlılardan yana olmuştu.

Son dakika haberleri: Real Madrid’in kararı damga vurmuştu! Arda Güler’in yeni adresini duyurdular…

Yeni takımına transfer olduktan sonra yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle formasından yaklaşık 6 ay uzak kalan Arda Güler, Real Madrid'de henüz düzenli forma giyen bir isim olamadı.

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