Giriş Tarihi: 02.06.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
23:37
SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid’in şampiyonluk kutlamalarına damga vuran görüntü! Carlo Ancelotti, Arda Güler’e mikrofonu verdi ve…
Son dakika haberleri… Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro artı bonuslarla transfer olan Arda Güler, geride bıraktığımız sezonda az da olsa bulduğu forma şanslarını iyi değerlendirmeyi başardı. Sezonun büyük bölümünü sakatlıkları nedeniyle oynamadan geçiren Arda, son aylarda Ancelotti'nin şans verdiği isimlerin başında geldi. Attığı gollerle damga vuran Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun kutlamaları sırasında da en çok konuşulan isim oldu. İşte son dakika haberinin detayları…