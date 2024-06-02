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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid’in şampiyonluk kutlamalarına damga vuran görüntü! Carlo Ancelotti, Arda Güler’e mikrofonu verdi ve…
Giriş Tarihi: 02.06.2024 23:34 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 23:37

SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid’in şampiyonluk kutlamalarına damga vuran görüntü! Carlo Ancelotti, Arda Güler’e mikrofonu verdi ve…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro artı bonuslarla transfer olan Arda Güler, geride bıraktığımız sezonda az da olsa bulduğu forma şanslarını iyi değerlendirmeyi başardı. Sezonun büyük bölümünü sakatlıkları nedeniyle oynamadan geçiren Arda, son aylarda Ancelotti'nin şans verdiği isimlerin başında geldi. Attığı gollerle damga vuran Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun kutlamaları sırasında da en çok konuşulan isim oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid’in şampiyonluk kutlamalarına damga vuran görüntü! Carlo Ancelotti, Arda Güler’e mikrofonu verdi ve…

Son dakika haberleri… Real Madrid'e transfer olmasının hemen ardından talihsiz bir sakatlık yaşayan Arda Güler, daha sonra üst üste farklı sakatlıklar geçirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid’in şampiyonluk kutlamalarına damga vuran görüntü! Carlo Ancelotti, Arda Güler’e mikrofonu verdi ve…

Bu nedenle formasından yaklaşık 6 ay boyunca uzak kalan milli futbolcu, sezonun ikinci yarısında kademeli olarak forma şansı bulan isimlerden oldu.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid’in şampiyonluk kutlamalarına damga vuran görüntü! Carlo Ancelotti, Arda Güler’e mikrofonu verdi ve…

Eflatun-beyazlı formayla 12 resmi maçta mücadele eden ve 6 gol kaydeden Arda Güler, attığı tüm golleri LaLiga'da buldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid’in şampiyonluk kutlamalarına damga vuran görüntü! Carlo Ancelotti, Arda Güler’e mikrofonu verdi ve…

Gelecek sezonlarda Real Madrid takımının demirbaşlarından birisi olması beklenen milli oyuncu, şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid’in şampiyonluk kutlamalarına damga vuran görüntü! Carlo Ancelotti, Arda Güler’e mikrofonu verdi ve…

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman takımı Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup eden Real Madrid, tarihinde 15. defa kupanın sahibi oldu.

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