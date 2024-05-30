Giriş Tarihi: 30.05.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
07:01
SON DAKİKA HABERLERİ: Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu için istediği bonservis bedeli belli oldu
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya başladı. Üst üste iki sezondur Süper Lig kupasını müzesine götüren Aslan, iddialı bir kadro kurarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek istiyor. Öte yandan sarı-kırmızılılarda ayrılacak birçok isim de bulunurken ilk ayrılığın Kerem Aktürkoğlu olması bekleniyor. Milli futbolcuyla Real Sociedad ilgilenirken sürpriz bir takım daha ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…