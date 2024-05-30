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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu için istediği bonservis bedeli belli oldu
Giriş Tarihi: 30.05.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 07:01

SON DAKİKA HABERLERİ: Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu için istediği bonservis bedeli belli oldu

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya başladı. Üst üste iki sezondur Süper Lig kupasını müzesine götüren Aslan, iddialı bir kadro kurarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek istiyor. Öte yandan sarı-kırmızılılarda ayrılacak birçok isim de bulunurken ilk ayrılığın Kerem Aktürkoğlu olması bekleniyor. Milli futbolcuyla Real Sociedad ilgilenirken sürpriz bir takım daha ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu için istediği bonservis bedeli belli oldu

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde son iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da iddialı girme peşinde.

SON DAKİKA HABERLERİ: Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu için istediği bonservis bedeli belli oldu

Üst üste üçüncü şampiyonluğu da alarak armasına beşinci yıldızı eklemek isteyen Aslan, yaz transfer dönemini hareketli geçirecek.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu için istediği bonservis bedeli belli oldu

Alınacak ve gidecek oyuncularla birlikte birçok transfer gelişmesinin yaşanması beklenen sarı-kırmızılılarda ilk flaş haber Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu için istediği bonservis bedeli belli oldu

Son yıllarda Galatasaray'ın en çok skor üreten yerli futbolcusu olan milli yıldız, ayrılığı kafasına koydu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu için istediği bonservis bedeli belli oldu

Sezonun son bölümünde sergilediği inişli çıkışlı performansı sonrası taraftarın sert eleştirileriyle karşılaşan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluk kutlamasında ayrılık sinyali vermişti.

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