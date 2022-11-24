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Giriş Tarihi: 24.11.2022 13:17 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 13:18

Son dakika haberleri... Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! Manchester United'a bıraktığı para...

Son dakika haberleri: Eski takımı Manchester United'a geri dönerek flaş bir imzaya atan Cristiano Ronaldo, ilk sezonunda takımın en golcü oyuncusu olurken, ikinci sezonunda resmen şoku yaşadı. Yeni hocası Erik Ten Hag ile arası bozuk olan Ronaldo ile Manchester United karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetti. Ronaldo'nun kulübe bıraktığı para da belli oldu.

Son dakika haberleri... Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! Manchester United’a bıraktığı para...

Geçtiğimiz sezon eski takımı Manchester United'a geri dönen Ronaldo, geldiği ilk sezonda takımın en golcü oyuncusu olmayı başarmış fakat bu sezon yeni hocası Erik Ten Hag'ın kararıyla yedek kulübesine mahkum olmuştu.

Son dakika haberleri... Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! Manchester United’a bıraktığı para...

Kadro dışı kalan Ronaldo daha sonra verdiği bir röportajda kulübe sert sözlerle eleştirerek gittiğiniden beri burada hiçbir şeyin değişmediğini ifade etti.

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Son dakika haberleri... Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! Manchester United’a bıraktığı para...

RONALDO DEV BİR MEBLAĞ BIRAKTI

Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nda ter dökecek olan Cristiano Ronaldo ile Manchester United arasındaki karşılıklı sözleşme feshinin ardından yıldız ismin, dev bir meblağı bırakarak ayrıldığı ortaya çıktı.

Son dakika haberleri... Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! Manchester United’a bıraktığı para...

37 yaşındaki futbolcunun, Kırmızı Şeytanlar ile kontarıtını sonlandırırken 17 milyon Sterlin (326.2 milyon TL) alacağından vazgeçtiği ifade edildi.

Son dakika haberleri... Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! Manchester United’a bıraktığı para...

İngiliz basını, Manchester United'ın bu tasarrufu ocak ayında tranfer döneminde Redbull Leipzig'in santrforu Benjamin Sesko'ya harcayacağı aktarıldı.

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