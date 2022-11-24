Giriş Tarihi: 24.11.2022 13:17
Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
13:18
Son dakika haberleri... Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! Manchester United'a bıraktığı para...
Son dakika haberleri: Eski takımı Manchester United'a geri dönerek flaş bir imzaya atan Cristiano Ronaldo, ilk sezonunda takımın en golcü oyuncusu olurken, ikinci sezonunda resmen şoku yaşadı. Yeni hocası Erik Ten Hag ile arası bozuk olan Ronaldo ile Manchester United karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetti. Ronaldo'nun kulübe bıraktığı para da belli oldu.