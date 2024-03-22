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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Salih Uçan Süper Lig devine gidiyor! Sürpriz transferi duyurdular: Fernando Santos kalmasını istemişti…
Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:21

Son dakika haberleri: Salih Uçan Süper Lig devine gidiyor! Sürpriz transferi duyurdular: Fernando Santos kalmasını istemişti…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Lige erken havlu atan siyah-beyazlı ekip, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Yarı finalde Ankaragücü'ne konuk olacak olan Kara Kartal'da flaş Salih Uçan gelişmesi yaşandı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli yıldızın Süper Lig devine transfer olacağı söylendi. Futbolseverlerde merak uyandıran bu transfer gelişmesi, sürpriz olarak değerlendirildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Salih Uçan Süper Lig devine gidiyor! Sürpriz transferi duyurdular: Fernando Santos kalmasını istemişti…

Son dakika haberleri… Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, daha sonra Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalışmıştı.

Son dakika haberleri: Salih Uçan Süper Lig devine gidiyor! Sürpriz transferi duyurdular: Fernando Santos kalmasını istemişti…

3 isimle de başarıyı sağlayamayan siyah-beyazlı ekip, son çareyi Portekizli teknik direktör Fernando Santos da buldu.

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Son dakika haberleri: Salih Uçan Süper Lig devine gidiyor! Sürpriz transferi duyurdular: Fernando Santos kalmasını istemişti…

Tecrübeli çalıştırıcıyla birlikte inişli çıkışlı bir grafik çizen Kara Kartal, bu sezon gözünü Türkiye Kupası'na dikti.

Son dakika haberleri: Salih Uçan Süper Lig devine gidiyor! Sürpriz transferi duyurdular: Fernando Santos kalmasını istemişti…

Çeyrek finalde Konyaspor'u eleyerek yarı finale yükselen Beşiktaş, burada da Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü'yle eşleşti.

Son dakika haberleri: Salih Uçan Süper Lig devine gidiyor! Sürpriz transferi duyurdular: Fernando Santos kalmasını istemişti…

Trabzonspor ile birlikte kupanın favorisi konumunda olan siyah-beyazlılarda Salih Uçan ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı.

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