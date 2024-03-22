Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
09:21
Son dakika haberleri: Salih Uçan Süper Lig devine gidiyor! Sürpriz transferi duyurdular: Fernando Santos kalmasını istemişti…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Lige erken havlu atan siyah-beyazlı ekip, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Yarı finalde Ankaragücü'ne konuk olacak olan Kara Kartal'da flaş Salih Uçan gelişmesi yaşandı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli yıldızın Süper Lig devine transfer olacağı söylendi. Futbolseverlerde merak uyandıran bu transfer gelişmesi, sürpriz olarak değerlendirildi. İşte son dakika haberinin detayları…