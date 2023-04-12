Giriş Tarihi: 12.04.2023 20:02 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 20:06

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi hezimeti yumruklu kavgaya sebep oldu! Bayern’in yıldızları Manchester City maçından sonra birbirine girdi…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri başladı. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği Manchester City - Bayern Münih mücadelesi, ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bayern'e karşı önemli bir galibiyet elde eden İngiliz devi, turun kapısını da sonuna kadar araladı. Karşılaşmanın ardından ise Alman basınında olay bir iddia ortaya atıldı. Yenilginin ardından Bayern Münih'li yıldız isimler, soyunma odasında birbirine girdi. İşte son dakika haberinin detayları…