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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi hezimeti yumruklu kavgaya sebep oldu! Bayern’in yıldızları Manchester City maçından sonra birbirine girdi…
Giriş Tarihi: 12.04.2023 20:02 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 20:06

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi hezimeti yumruklu kavgaya sebep oldu! Bayern’in yıldızları Manchester City maçından sonra birbirine girdi…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri başladı. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği Manchester City - Bayern Münih mücadelesi, ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bayern'e karşı önemli bir galibiyet elde eden İngiliz devi, turun kapısını da sonuna kadar araladı. Karşılaşmanın ardından ise Alman basınında olay bir iddia ortaya atıldı. Yenilginin ardından Bayern Münih'li yıldız isimler, soyunma odasında birbirine girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi hezimeti yumruklu kavgaya sebep oldu! Bayern’in yıldızları Manchester City maçından sonra birbirine girdi…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek final ilk ayağında, İngiltere temsilcisi Manchester City, Almanya'nın Bayern Münih takımını Etihad Stadı'nda ağırladı.

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi hezimeti yumruklu kavgaya sebep oldu! Bayern’in yıldızları Manchester City maçından sonra birbirine girdi…

Orta saha mücadelesiyle başlayan karşılaşmada golü bulan taraf Manchester City oldu. Sağ kanattan gelişen atakta kısa paslarla topla buluşan Rodri, çalımlarla önünü boşalttı ve ceza sahası dışından yaptığı şık plase vuruşla 27. dakikada topu sol üst köşeden ağlara gönderdi.

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Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi hezimeti yumruklu kavgaya sebep oldu! Bayern’in yıldızları Manchester City maçından sonra birbirine girdi…

Manchester City, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadelenin 70. dakikasında ikinci golü buldu.

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi hezimeti yumruklu kavgaya sebep oldu! Bayern’in yıldızları Manchester City maçından sonra birbirine girdi…

Bayern Münihli Dayot Upamecano'nun kendi ceza sahası içinde kaptırdığı topu iyi değerlendiren ev sahibi ekipte, Erling Haaland'ın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı ortaya iyi yükselen Bernardo Silva, kale önünde düzgün bir kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi.

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi hezimeti yumruklu kavgaya sebep oldu! Bayern’in yıldızları Manchester City maçından sonra birbirine girdi…

Farkın açılmasının ardından savunmasında daha fazla açık veren Bayern Münih'in kalesinde üçüncü golü görmesi, uzun sürmedi.

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