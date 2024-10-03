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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi’nde büyük şok! Arda Güler’in inanılmaz talihsizliği geceye damga vurdu: İşte Devler Ligi’nde tüm sonuçlar…
Giriş Tarihi: 03.10.2024 00:30 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 00:31

SON DAKİKA HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi’nde büyük şok! Arda Güler’in inanılmaz talihsizliği geceye damga vurdu: İşte Devler Ligi’nde tüm sonuçlar…

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları sona erdi. Yeni formatıyla ilk kez oynanan turnuvada birbirinden heyecanlı ve dikkat çekici sonuçlar gelmeye devam ediyor. İkinci hafta maçlarında Real Madrid, Bayern Münih ve Atletico Madrid gibi dev kulüpler büyük şok yaşarken milli futbolcu Arda Güler'de şanssızlığıyla geceye damga vurdu. İşte Avrupa'nın en üst düzey turnuvasında gecenin tüm sonuçları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi’nde büyük şok! Arda Güler’in inanılmaz talihsizliği geceye damga vurdu: İşte Devler Ligi’nde tüm sonuçlar…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun ikinci haftasında 9 maç yapıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi’nde büyük şok! Arda Güler’in inanılmaz talihsizliği geceye damga vurdu: İşte Devler Ligi’nde tüm sonuçlar…

Benfica, evinde Atletico Madrid'i 13. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 52. dakikada penaltıdan Angel Di Maria, 75. dakikada Alexander Bah ve 84. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü'nün golleriyle 4-0 yendi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi’nde büyük şok! Arda Güler’in inanılmaz talihsizliği geceye damga vurdu: İşte Devler Ligi’nde tüm sonuçlar…

Liverpool ise Bologna'yı konuk ettiği maçta 11. dakikada Alexis Mac Allister ve 75. dakikada Muhammed Salah'ın kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi’nde büyük şok! Arda Güler’in inanılmaz talihsizliği geceye damga vurdu: İşte Devler Ligi’nde tüm sonuçlar…

REAL MADRID VE BAYERN'E BÜYÜK ŞOK

Avrupa futbolunun iki büyük devi Real Madrid ve Bayern Münih, Devler Ligi akşamında büyük bir şok yaşadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi’nde büyük şok! Arda Güler’in inanılmaz talihsizliği geceye damga vurdu: İşte Devler Ligi’nde tüm sonuçlar…

Aston Villa deplasmanına konuk olan Bayern Münih, büyük bölümü berabere ilerleyen mücadelenin 79. dakikasında Jhon Duran'ın attığı golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

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