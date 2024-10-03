Giriş Tarihi: 03.10.2024 00:30
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
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SON DAKİKA HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi’nde büyük şok! Arda Güler’in inanılmaz talihsizliği geceye damga vurdu: İşte Devler Ligi’nde tüm sonuçlar…
Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları sona erdi. Yeni formatıyla ilk kez oynanan turnuvada birbirinden heyecanlı ve dikkat çekici sonuçlar gelmeye devam ediyor. İkinci hafta maçlarında Real Madrid, Bayern Münih ve Atletico Madrid gibi dev kulüpler büyük şok yaşarken milli futbolcu Arda Güler'de şanssızlığıyla geceye damga vurdu. İşte Avrupa'nın en üst düzey turnuvasında gecenin tüm sonuçları…