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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy'un yeni adresi belli oldu! 20 milyon Euro bonservis bedeli...
Giriş Tarihi: 09.07.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 16:54

Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy'un yeni adresi belli oldu! 20 milyon Euro bonservis bedeli...

Son dakika haberleri: Yeni sezonda Süper Lig'e iddialı girmek isteyen Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Giovanni Van Bronckhorts onayıyla transferlerini yapan yönetim, Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna kattı. Ciro Immobile ile görüşmelere başladığı iddia edilen Beşiktaş'ta gözler bir anda Semih Kılıçsoy'a çevrildi. Milli yıldız için flaş bir teklifin geldiği ve görüşmelerin yapıldığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu! 20 milyon Euro bonservis bedeli...

Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan ve yarın ikinci kampı için Sloveyan'ya gidecek olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu! 20 milyon Euro bonservis bedeli...

Hollandalı teknik direktör Van Bronckhorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarını devam ettiren siyah beyazlılar, bombaları bir bir patlatmaya devam ediyor.

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Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu! 20 milyon Euro bonservis bedeli...

İlk hamlelerini dünyaca ünlü yıldız Rafa Silva ve Gabriel Paulista ile yapan yönetim, yeni bir golcü için de rotasını İtalya'ya çizdi.

Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu! 20 milyon Euro bonservis bedeli...

IMMOBILE İLE GÖRÜŞME SAĞLANDI

Yeni bir golcü transferi yapmak için İtalya'ya giden Beşiktaş yönetimi, Lazio'da forma giyen ünlü İtalyan golcü Ciro Immobile ile bir görüşme yaptı.

Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu! 20 milyon Euro bonservis bedeli...

Oyuncuyu ikna eden siyah-beyazlı yönetim, Immobile'yi kısa sürede İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

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