Giriş Tarihi: 09.07.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
16:54
Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy'un yeni adresi belli oldu! 20 milyon Euro bonservis bedeli...
Son dakika haberleri: Yeni sezonda Süper Lig'e iddialı girmek isteyen Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Giovanni Van Bronckhorts onayıyla transferlerini yapan yönetim, Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna kattı. Ciro Immobile ile görüşmelere başladığı iddia edilen Beşiktaş'ta gözler bir anda Semih Kılıçsoy'a çevrildi. Milli yıldız için flaş bir teklifin geldiği ve görüşmelerin yapıldığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...