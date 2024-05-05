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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu! Anlaşmayı duyurdular: EURO 2024 sonrası dünya devine imzayı atıyor
Giriş Tarihi: 05.05.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 14:57

Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu! Anlaşmayı duyurdular: EURO 2024 sonrası dünya devine imzayı atıyor

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta taraftarın tek umudu Semih Kılıçsoy oldu. Genç golcü, oynadığı maçlarda gösterdiği performanslar ve attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı. Avrupa'nın önemli takımlarını da peşine takan Semih Kılıçsoy, yaz transfer döneminde yüksek bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan ayrılabilir. Siyah-beyazlı ekip, oyuncuyla bir sezon daha devam etmeyi düşünse de dünya devi şimdiden transferi bitirmeye yakın. İşte son dakika transfer haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu! Anlaşmayı duyurdular: EURO 2024 sonrası dünya devine imzayı atıyor

Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de bir türlü dikiş tutturamayan Beşiktaş, 5 farklı teknik direktörle çalıştı.

Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu! Anlaşmayı duyurdular: EURO 2024 sonrası dünya devine imzayı atıyor

Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe ile çalışan siyah-beyazlılar, Serdar Topraktepe ile sezonu noktalayacak.

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Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu! Anlaşmayı duyurdular: EURO 2024 sonrası dünya devine imzayı atıyor

Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarını da memnun etmeyi planlayan Beşiktaş'ta gündemde teknik direktör adayları kadar Semih Kılıçsoy'un transferi de var.

Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu! Anlaşmayı duyurdular: EURO 2024 sonrası dünya devine imzayı atıyor

Beşiktaş altyapısından yetişen ve kısa sürede formayı kapan genç futbolcu, siyah-beyazlı takımın gözbebeği konumunda.

Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu! Anlaşmayı duyurdular: EURO 2024 sonrası dünya devine imzayı atıyor

Attığı gollerle adından söz ettirmeyi başaran Semih, EURO 2024'te A Milli Takım'ın büyük umudu olarak sahada yer alabilecek.

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