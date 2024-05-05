Giriş Tarihi: 05.05.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
14:57
Son dakika haberleri: Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu! Anlaşmayı duyurdular: EURO 2024 sonrası dünya devine imzayı atıyor
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta taraftarın tek umudu Semih Kılıçsoy oldu. Genç golcü, oynadığı maçlarda gösterdiği performanslar ve attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı. Avrupa'nın önemli takımlarını da peşine takan Semih Kılıçsoy, yaz transfer döneminde yüksek bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan ayrılabilir. Siyah-beyazlı ekip, oyuncuyla bir sezon daha devam etmeyi düşünse de dünya devi şimdiden transferi bitirmeye yakın. İşte son dakika transfer haberinin detayları…