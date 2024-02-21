Giriş Tarihi: 21.02.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
18:22
Son dakika haberleri: Şenol Güneş’in gitmek istediği takım belli oldu! Büyük sürpriz: Teklif gelir gelmez…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en önemli teknik direktörleri arasında yer alan isimlerden birisi olan Şenol Güneş, son olarak Süper Lig'de şampiyonluklar yaşadığı Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. İstanbul devinde üst üste yaşadığı kötü sonuçlar nedeniyle geçtiğimiz yılın Ekim ayında görevi bırakan tecrübeli çalıştırıcının gitmek istediği takım ortaya çıktı. Fatih Terim gibi büyük bir sürprize imza atacak olan Şenol Güneş, teklif gelir gelmez kabul edecek. İşte son dakika haberinin detayları…