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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Şenol Güneş’in gitmek istediği takım belli oldu! Büyük sürpriz: Teklif gelir gelmez…
Giriş Tarihi: 21.02.2024 18:20 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 18:22

Son dakika haberleri: Şenol Güneş’in gitmek istediği takım belli oldu! Büyük sürpriz: Teklif gelir gelmez…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en önemli teknik direktörleri arasında yer alan isimlerden birisi olan Şenol Güneş, son olarak Süper Lig'de şampiyonluklar yaşadığı Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. İstanbul devinde üst üste yaşadığı kötü sonuçlar nedeniyle geçtiğimiz yılın Ekim ayında görevi bırakan tecrübeli çalıştırıcının gitmek istediği takım ortaya çıktı. Fatih Terim gibi büyük bir sürprize imza atacak olan Şenol Güneş, teklif gelir gelmez kabul edecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Şenol Güneş’in gitmek istediği takım belli oldu! Büyük sürpriz: Teklif gelir gelmez…

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş ve Trabzonspor ile yakaladığı başarılarla bilinen Şenol Güneş, Türkiye'nin en iyi teknik direktörleri arasında yer alıyor.

Son dakika haberleri: Şenol Güneş’in gitmek istediği takım belli oldu! Büyük sürpriz: Teklif gelir gelmez…

Trabzonspor'un başında 2 kez Süper Kupa, 2 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşayan tecrübeli teknik direktör, Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonlukları yaşadı.

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Son dakika haberleri: Şenol Güneş’in gitmek istediği takım belli oldu! Büyük sürpriz: Teklif gelir gelmez…

2015/16 ve 2016/17 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyon olan Şenol Güneş, son olarak yine Beşiktaş'ı çalıştırdı.

Son dakika haberleri: Şenol Güneş’in gitmek istediği takım belli oldu! Büyük sürpriz: Teklif gelir gelmez…

Siyah-beyazlı ekibin sezon başındaki üst üste yaşadığı kötü sonuçlar ve Avrupa Konferans Ligi'nde alınan mağlubiyetler, Şenol Güneş'in sonunu getirdi.

Son dakika haberleri: Şenol Güneş’in gitmek istediği takım belli oldu! Büyük sürpriz: Teklif gelir gelmez…

Konferans Ligi'nde oynanan FC Lugano maçında dramatik bir yenilgi alan Beşiktaş'ta tecrübeli çalıştırıcıyla karşılıklı olarak anlaşılarak yollar ayrıldı.

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