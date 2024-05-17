Giriş Tarihi: 17.05.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
09:12
Son dakika haberleri: Şenol Güneş'in yeni adresini duyurdular! Beşiktaş derken sürpriz takım...
Son dakika haberleri: Adı son zamanlarda Beşiktaş ile de anılan deneyimli teknik adam Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor. Son olarak siyah-beyazlı takımı çalıştıran ve Ekim 2023 yılından görevinden istifa eden deneyimli hoca için çok sürpriz bir iddia gündeme geldi. İşte Şenol Güneş'in çalıştıracağı yeni takım ve son dakika haberin detayları...