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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Şenol Güneş'in yeni adresini duyurdular! Beşiktaş derken sürpriz takım...
Giriş Tarihi: 17.05.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 09:12

Son dakika haberleri: Şenol Güneş'in yeni adresini duyurdular! Beşiktaş derken sürpriz takım...

Son dakika haberleri: Adı son zamanlarda Beşiktaş ile de anılan deneyimli teknik adam Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor. Son olarak siyah-beyazlı takımı çalıştıran ve Ekim 2023 yılından görevinden istifa eden deneyimli hoca için çok sürpriz bir iddia gündeme geldi. İşte Şenol Güneş'in çalıştıracağı yeni takım ve son dakika haberin detayları...

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Son dakika haberleri: Şenol Güneş’in yeni adresini duyurdular! Beşiktaş derken sürpriz takım...

Süper Lig'de bu sezon zirveden uzak kalan Beşiktaş'ta teknik direktör krizi yaşanırken, yeni sezon için aday hocalardan bir tanesinin de yeniden Şenol Güneş olduğu ortaya atılmıştı.

Son dakika haberleri: Şenol Güneş’in yeni adresini duyurdular! Beşiktaş derken sürpriz takım...

2022 Ekim ayında Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş, kısa sürede iyi bir performans göstermiş ve Beşiktaş'a Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanmıştı.

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Son dakika haberleri: Şenol Güneş’in yeni adresini duyurdular! Beşiktaş derken sürpriz takım...

Beşiktaş'ın gruptan çıkamaması ve bu sezona da kötü bir başlangıç yapmasından sonra deneyimli hoca Ekim 2023 yılında görevinden istifa etti.

Son dakika haberleri: Şenol Güneş’in yeni adresini duyurdular! Beşiktaş derken sürpriz takım...

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Bu tarihten beri takım çalıştıramayan Şenol Güneş için bomba bir iddia gündeme geldi. Deneyimli hocanın yeni adresinin belli olduğu ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Şenol Güneş’in yeni adresini duyurdular! Beşiktaş derken sürpriz takım...

GÜNEY KORE MİLLİ TAKIMI'NA GİDİYOR

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasındaki Şenol Güneş'in, Güney Kore Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi.

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